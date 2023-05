Bei Windsors Zuhause: Der Kensington-Palast ist das wahre Königshaus

Plus Wem der Rummel um die Krönung von Charles III. und Camilla zu viel wird, hat eine königliche Alternative: Kensington ist Londons Stadtteil für Royal-Fans.

„Das hier also war ihr Zuhause“, sagt Russell Nash fast feierlich und blickt durch das goldumrankte Gitter des Hoftors von Kensington Palace. „Er mag zwar nicht so bekannt sein wie der Buckingham Palace, aber er spielte im Leben der königlichen Familie eine wichtige Rolle“. Welche tragischen und herzzerreißenden Momente der Royals sich tatsächlich hinter den eher schlichten Backsteinmauern mit den hohen Sprossenfenstern abspielten, mag auch der versierte London-Führer nur erahnen.

Mit seinen Geschichten aber erweckt Nash die Höhen und Tiefen der berühmtesten Palastbewohner zum Leben. Er erzählt von der unglücklichen Queen Victoria, die hier im Palast geboren wurde. Ihre deutsche Mutter, Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld, verwitwete Fürstin zu Leiningen und neuvermählte Herzogin von Kent, war hochschwanger mit der späteren Jahrhundertmonarchin aus dem Odenwald nach London gezogen. Mit acht Monaten verlor die kleine Victoria ihren Vater und zog nach ihrer Krönung als 18-Jährige vom ungeliebten Kensington in den Buckingham Palace. Nash springt von einer Generation zur nächsten und entlockt den königlichen Biografien farbenprächtige Details. Er erzählt von der Krönung Queen Elizabeths II. und von den wilden Partys ihrer Schwester Princess Margaret mit den Rolling Stones. Und natürlich von den Prinzen William und Harry, von Kate und Meghan, von Princess Diana und dem späteren König Charles III..