Preisvergleich: Wie kann man am Flughafen günstig parken?

Eines vorweg: Wer die öffentlichen Verkehrsmittel zum Flughafen nutzt, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Wer jedoch nicht in einer gut angeschlossenen Metropolregion wohnt oder mit Familie und viel Gepäck reist, für den stellt das Auto oft die beste Anfahrtsmöglichkeit zum Flieger dar. Dann stellt sich die Frage: Wohin mit dem Wagen? Beim Parken am Airport gilt der Grundsatz: Je näher das Gefährt am Terminal steht, desto höher fallen die Parkgebühren aus. Die Alternative besteht folglich darin, den Wagen etwas weiter weg abzustellen. In so einem Fall muss aber das Problem, wie man mit Kind und Kegel komfortabel bis zum Gate gelangt, gelöst werden. Die Buchungs-Plattform Parkos hat aktuell einen Preisvergleich sämtlicher Abstellmöglichkeiten am Airport für den Sommer zusammengestellt. Außer den Parkhausgebühren wurden auch die durchschnittlichen Kosten für Valet-Parking und Shuttle-Service aufgelistet.

Frankfurt-Hahn hat den günstigsten Tarif

Während es natürlich interessant ist, welcher Flughafen den niedrigsten Parkhaustarif für acht Tage Urlaub bietet (Frankfurt-Hahn mit 37,98 Euro), ist die Relevanz eher nachrangig. Wer fährt schon Hunderte von Kilometern, bloß um preiswert am Airport parken zu können? Interessanter ist der Vergleich, was die unterschiedlichen Parkmöglichkeiten im Schnitt kosten. Denn neben Parkhäusern gibt es meist die Option, einen Valet- bzw. Shuttle-Service in Anspruch zu nehmen. Valet-Parken ist mit Sicherheit die bequemste Methode, das eigene Auto ebenfalls in den Urlaub zu schicken. Bei diesem Service wird der Wagen inklusive Schlüssel an der Abflughalle des Airports einem Fahrer übergeben, der es dann etwas entfernter auf einen Parkplatz stellt. Meist sind diese Abstellflächen sogar überdacht, sodass das Auto gut geschützt auf die Rückkehr seiner Besitzer wartet. Nach der Landung steht der Wagen dann wieder an der Ankunftshalle bereit.

Zeitaufwändiger ist der Shuttle-Service zum Flughafen

Nicht viel unbequemer, aber etwas zeitaufwändiger ist der Shuttle-Service. In so einem Fall bringt der Passagier selbst sein Auto zum gebuchten Parkplatz und wird in einem Shuttle-Bus zum Terminal gebracht. Normalerweise steht der Wagen auf einem offenen Parkareal. Nach dem Rückflug genügt ein Anruf und der Shuttle-Dienst holt einen am entsprechenden Terminal wieder ab oder stellt einem den Wagen vor die Ankunftshalle. Die Annahme, dass der Valet-Dienst prinzipiell am teuersten ist, stimmt nicht immer. Ausgenommen ist der Hol- und Bringservice am Münchner Flughafen, der sich bei einer Woche Parken auf 165,88 Euro summiert. Dagegen können Parkhaus und Valet-Dienst am Frankfurter Flughafen durchaus miteinander konkurrieren. Nur wenige Cents machen da den Unterschied aus (73,73 Euro bzw. 73,95 Euro). Ähnlich klein fallen auch die Differenzen in Stuttgart aus. Valet-Service ist also eine gute Alternative, falls das Parkhaus voll belegt ist. Und wer an den Flughäfen von Hamburg oder Weeze über einen Valet- oder Shuttle-Dienst nachdenkt, wählt besser gleich die bequemere Variante, weil sie mit 68,78 Euro nur 60 Cent mehr als der Shuttle-Service kostet. In Weeze ist dem Portal Parkos zufolge der Durchschnittspreis für Valet- oder Shuttle-Dienst mit 77,11 Euro sogar identisch.

München ist bundesweit am teuersten



Trotz Inflation sind die Parktarife wider Erwarten zurückgegangen. So sind beispielsweise die Gebühren für acht Tage Parkhaus im Vergleich zum Vorjahr an den Flughäfen von Berlin, Frankfurt und Hannover gesunken. Kostete 2023 in Berlin eine Woche Parkhaus im Schnitt 96,13 Euro, sind es dieses Jahr 64,81 Euro.



Auch die Tarife für Valet- und Shuttle-Service haben sich teilweise deutlich reduziert. Am Frankfurter Flughafen ist Shuttle-Parken von 70,31 Euro vergangenes Jahr auf 57,11 Euro in diesem Jahr gefallen. Einen ähnlich großen Preissturz gab es auch in Stuttgart beim Valet-Service, der in diesem Sommer auf 71,74 Euro kommt. 2023 waren es noch 88,26 Euro. Lediglich München schert mit alljährlichen Preiserhöhungen aus: Mit Parkhausgebühren von 107,48 Euro, 165,88 Euro Valet-Dienst sowie 59,07 Euro Shuttle-Service erringt der Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen mühelos und bundesweit den ersten Platz in Sachen teures Parken.



Weitere Informationen:

Parkos Preisvergleich Flughafen Parkgebühren: https://parkos.de/blog/flughafenparkgebuhren-sommer-2024/