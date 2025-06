Gut übernachten in Italien: Schönste Ruhe auf diesem Weingut bei Ancona

Moment mal: Drückt sich da eine rostbraune XXL-Tonne aus dem welligen Grashügel empor? Nicht ganz. Es ist ein riesiges, sicher insgesamt 20 Meter hohes Oval, das aussieht, wie ein längs durchgeschnittenes Weinfass. Unten drin Stahltanks und wirkliche Weinfässer – sozusagen die Quellen aller Filodivino-Tropfen, die rundherum auf insgesamt 21 Hektar wachsen. Auf diese schnurgeraden Rebreihen blickt man fast überall auf diesem Weingut – etwa durch die bodentiefen Panorama-Scheiben des Frühstücksraums mit Kamin. Oder von der Terrasse vor dem riesigen, durchgeschnittenen Weinfass,

wo die Filodivino-Gründer Alberto Gandolfi und seine Frau Alida Beretta zweimal pro Woche ihre Verkostungen mit leckeren Grüßen aus der Küche anbieten – Kabeljau-Häppchen oder Quinoa-Würfel mit Ingwer-Mayonaise etwa.

Was für ein Blick über die Marken in Italien

Die sieben Filodivino-Apartments in einem nach historischem Vorbild neu gebauten Rotklinker-Gebäude sind in Erd- und Beigetönen gehalten, reduziert und geschmackvoll eingerichtet, mit kleiner, zu den Nachbarn hin abgeschirmten Terrasse. Der Infinity-Pool bietet 180-Grad-Blick über das gesamte, umgebende Hügelland und ist pro Apartment ausgestattet mit zwei Liegen und einem Sonnenschirm, gekennzeichnet mit der Apartment-Nummer, so dass notorische, ordentliche Handtuch-Ausleger hier nicht nerven können.

Im recht kleinen SPA warten Sauna, Whirlpool und Gegenstromanlage. Doch zum Schwitzen und fürs Blubberwasser kommt man nicht nach Filodivino. Sondern wegen der Ruhe, die man hier findet und für die in diesem Zustand genossenen Verdicchio-Weine – die einzige Traube aus der hiesigen Region Marken, die es zu Weltgeltung gebracht hat.

Was das Weingut Filodivino mit dem Leben seiner Besitzer zu tun hat

Alberto und Alida haben sich mit diesem Weingut ihren Lebenstraum verwirklicht. Der Mailänder verkaufte sein Textilunternehmen, investierte den Erlös in ehemaliges, verwildertes Weinland und vereinigte sein erstes (Textil-)Leben und sein zweites im Namen: Filo di vino – Faden des Weines.



Info: Fi lodivino hat sieben Apartments. Adresse: Via Serra, 46, 60030 San Marcello AN, Italien, Telefon: +39 0731 026139, Übernachtungen mit Frühstück ab 280€, www.filodivino.it/en.