Hilfsprojekt

12:00 Uhr

So kommt in Kambodscha Hilfe bei den Menschen an

Plus Der Schweizer Fotograf Hannes Schmid lebte mit den Armen von Phnom Penh auf einer Müllhalde, weil er helfen wollte. Dann entstand ein ganzheitliches Hilfsprojekt.

Von Doris Wegner

Wie eine Geschichte beginnen, die von viel Leid, aber auch von Hoffnung und Perspektiven erzählt? Mit der Armut vieler Kinder in Kambodscha? Ihrer Chancenlosigkeit in diesem unterentwickelten Land? Wo Mädchen kaum eine andere Möglichkeit haben, als unter fragwürdigen Bedingungen in einer Textilfirma Billigklamotten zu nähen? Oder doch mit der unglaublichen Kraft mancher Menschen, die so viel verändern kann? Mit Mariya Un etwa, die sich aus dem Slum von Phnom Penh herausgekämpft, bei Spitzenkoch Andreas Caminada gekocht hat und nun daran arbeitet, Kambodschas erste Sterne-Köchin zu werden? Eine Lebensgeschichte wie ein Weihnachtswunder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

