Hotel Edita: Haus mit Herz in den Allgäuer Bergen

Mit dem Hotel Edita in Scheidegg haben sich die Unternehmer Edith und Alois Berger einen Lebenstraum erfüllt. Ihre Werte spiegeln sich an vielen Stellen wider.

Familie, Zusammenhalt, Herzlichkeit, Unternehmertum, Tatendrang. All diese Werte haben das Leben von Edith und Alois Berger stets geprägt. Ein international erfolgreiches Unternehmen haben sie im Unterallgäu aufgebaut und geführt. Und als sie längst in Rente waren, erfüllten sie sich einen langgehegten Lebenstraum: ein eigenes Hotel. Dort spiegelt sich vieles von dem wider, was den Bergers wichtig war und noch immer ist. Sogar im Namen des Vier-Sterne-Hotels in Scheidegg im Westallgäu haben sie sich und ihre Prinzipien verewigt. Denn "Edita" steht für Edith und Alois.

Das ganze Haus in einem der sonnigsten Orte Deutschlands, das Konzept der Unterkunft, das Innendesign und die Atmosphäre sind in sich stimmig. Traditionell, aber gleichermaßen modern. Nicht nur das Gebäude, sondern jedes noch so kleine Detail hat das Ehepaar Berger mitgestaltet. Stühle, Betten, Kissenbezüge, Vorhänge und vieles mehr. Die Herzlichkeit ist hier aber nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren. Und für den Moment, in dem Kraft und Zeit des Personals nicht mehr ausreichen, steht Alfons parat. Ein Roboter. 24 Stunden rund um die Uhr können seine Dienste geordert werden. Alfons ist die High-Tech-Antwort auf die herkömmliche Minibar.

Der besondere Stil wird auch bei den Kissen in den Hotelzimmern ersichtlich. Foto: Stephan Schöttl

Als Tagungshotel hatte sich das "Edita" schnell einen Namen gemacht. Inzwischen kommen auch Wellness-Urlauber auf ihre Kosten. Edith und Alois Berger haben noch einmal investiert, entstanden ist ein Anbau für den Wellness-Bereich mit Pool, Ruhebereich und Umkleiden. Freilich gibt es auch hier das besondere Etwas: Wer mag, kann sich im Außenbereich eine Privatsauna mieten - mit Blick auf die Allgäuer Gipfel und saftig-grüne Wiesen.

Hotel Edita, Am Hammerweiher 3, 88175 Scheidegg, Tel. 08381/912320, www.hotel-edita.com, DZ ab 154 Euro

Lesen Sie dazu auch