Den Herbst genießen: Diese Weinreisen sind ideal für Weinliebhaber

Den Winzern über die Schultern schauen, zur Buschenschank nach Südtirol oder gleich im Weinfass übernachten - fünf Urlaubsideen rund um den edlen Traubensaft.



Schon beim Frühstück den Blick über den Weinberg schweifen lassen, tagsüber beim Picknick im Weinberg dem Winzer über die Schulter schauen und abends bei einem Gläschen Wein darüber philosophieren, wie aus den prallen Reben dieser gute Tropfen entsteht - für Weinliebhaber gibt es nichts Schöneres, als dort zu übernachten, wo ihre Lieblingstrauben wachsen. Die Ideen dazu sind so vielseitig wie die Rebsorten. Wir stellen einige schöne Urlaubsideen in beliebten Weinregionen Deutschlands, Österreichs und Südtirols vor.

Rheinhessen: Von Trulli und Topweinen

Tausend sanfte Hügel und Reben, so weit das Auge reicht - das ist Rheinhessen, Deutschlands größtes Weinbaugebiet zwischen Alzey, Worms, Mainz und Bingen. Fast jedes rheinhessische Dorf blickt auf eine lange Tradition im Weinbau. Aber auch das Moderne, das Experimentieren hat hier Einzug gehalten. Eine neue Winzergeneration ist am Ruder: junge Leute mit Know-how, mit Selbstbewusstsein und mit viel Gefühl für Weine mit Klasse. Die Rieslinge sorgen für Furore. Dazu kommen Silvaner, Weißburgunder, Grauburgunder und als Highlight die Scheurebe. Unser Tipp ist Flonheim - zum einen stehen da die berühmten Weinberghäuschen, die Flonheimer Trulli. Zum anderen lockt im Weingut Dohlmühle das charmante Hotel Antonietta's mit gemütlichen Gästezimmern und einer Turmsuite, die direkt an die Weinstube angrenzt - für alle, die dem Spätburgunder, Dornfelder und Cabernet-Sauvignon zu sehr zugetan waren.

Baden: Träumen im Weinfass

Das Weinbaugebiet Baden gehört zu den wärmsten deutschen Regionen und liefert die besten Voraussetzungen für Burgunderrebsorten. Seit einiger Zeit werden auch immer mehr kraftvolle Weine im Barrique-Fass ausgebaut. In den Fässern reift aber nicht nur guter Wein. Auch so mancher Urlauber fühlt sich nach einer Nacht im Weinfass wie neu geboren. Beispielsweise mitten in den Weinbergen der Familie Wild, die im Schwarzwald über Sasbachwalden am Fuß der Hornisgrinde liegen. Die Fässer mit den vollmundigen Namen Burgunder-, Quitten- und Rieslingplatz stehen verstreut zwischen den Reben und sind nur zu Fuß erreichbar. Jedes Fass bietet einen Schlafplatz für zwei Personen. Durch die verglaste Tür hat man einen weiten Blick in die Rheinebene bis zu den Vogesen.

Mainfranken: Müller-Thurgau im Fachwerkhäuschen

Muschelkalk- und Keuperböden prägen das am Main gelegene Weinland im Norden von Bayern. Weiß sind die Trauben, berühmt die Silvanerrebe und der aromatische Müller-Thurgau. Einer der ältesten mittelalterlichen Weinorte in Mainfranken ist Frickenhausen zwischen Steigerwald und Spessart. Buchstäblich mittendrin und unweit der Residenzstadt Würzburg liegt das Weingut der Familie Meintzinger. Zuhören, schnuppern, probieren - bei einer Weinprobe lernen die Gäste die Weine kennen und finden ihren persönlichen Favoriten. Im historischen Haupthaus gibt es mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Gästezimmer und für Freigeister separat ein besonders schnuckeliges Fachwerkhäuschen, "Haus der Freunde" genannt - die ideale Unterkunft für vier bis sechs Freunde des Weins und der Gemütlichkeit.

Wachau: Feinschmecker im Barockhimmel



Weltkulturerbe und Wohlfühllandschaft, das ist die Wachau, das enge Donautal zwischen Melk und Krems. Auf 1350 Hektar, teils auf steilen Terrassen, stehen hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling. Keinem Geringeren als dem Architekten Jakob Prandtauer, der auch den Bau des Klosters Melk verantwortete, verdankt das Weingut Holzapfel sein prächtiges Barockgesicht. In den alten Kreuzgewölben werden jedes Jahr feine Edelbrände destilliert. Im Fasskeller lagern Veltliner und Rieslinge, und im Laden stapeln sich die Köstlichkeiten von Barbara Holzapfel: Marillenmarmelade, Essigmarillen und handgeschöpfte Marillenbrand-Schokolade. Süßes und Prozentiges genießt man zwischen Palmen und Oleanderbüschen im Arkadenhof, bevor man sein müdes Haupt in den modernen Gutshofzimmern oder der Suite im Arkadentrakt des ersten Stocks bettet.

Südtirol: Die Buschenschank des Bischofs

Das Eisacktal ist Italiens nördlichstes Weinbaugebiet und mit einer Rebfläche von 350 Hektar vor allem für seine Weißweine Silvaner und Müller-Thurgau bekannt. Seit einigen Jahren verblüffen die Winzer die Wein-Fachwelt aber auch mit Topweinen aus Rebsorten wie Kerner und Riesling. Klein, aber fein ist der Weinberg des denkmalgeschützten Griesserhofs nördlich von Brixen, zwischen Vahrn und Neustift. Einst gehörte er zu den sogenannten Mairhöfen und sorgte für den Unterhalt des Bischofs. Heute verwöhnt Familie Huber ihre Gäste mit schmackhaften Südtiroler Spezialitäten und einem guten Tropfen hofeigenen Weins: Nach Steinobst und Litschi duftet der Kerner 14, der Blauburgunder ist typisch fruchtig und erinnert an rote Beeren und Orangenschalen. Mindestens mit ebenso viel Liebe, wie sie ihre Trauben verarbeiten, haben die Hubers ihre Ferienwohnungen am Fuß des Weinbergs gestaltet.