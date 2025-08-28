Reisende werden immer häufiger im Urlaub betrogen. So funktioniert die Abzocke

Immer mehr Touristen und Touristinnen werden im Urlaub abgezockt. Das bestätigt eine aktuelle Studie des Mastercard Economic Instituts mit Zahlen. Die Betrugsrate stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Dabei spielt die Inflation keine unentscheidene Rolle.

Statt Fakten gibt es Fakes im Internet

Als Datengrundlage der Mastercard-Studie dienten anonymisierte Daten. Daraus lässt sich erkennen, dass die Betrugshäufigkeit in den verschiedenen Bereichen der Reisebranche erheblich variiert. So wird zum Beispiel in Reisebüros und bei Touren viermal mehr betrogen als im weltweiten Durchschnitt der Betrugsdelikte. Auch in Taxi- und Autovermietungen wird relativ oft geschummelt. Bei der Buchung von Flügen oder Zügen sind Täuschungsdelikte dagegen seltener und im Hotelsektor sogar noch seltener. Dennoch kommt die Analyse zu dem Schluss: „Ob Betrüger es auf ahnungslose Reisende abgesehen haben oder irreführende Aktivitäten im Buchungsvorgang stattfinden – die Reisebranche ist ein bekanntes Ziel für Betrüger.“

Das Täuschen, Blenden, Manipulieren beginnt bereits lange vor der Abreise während der Reiseplanung. Geschönte Fotos vom Reiseziel, gefälschte Bestätigungslinks und falsche Angebote – statt Fakten gibt es Fakes im Internet. Die Betrugsrate stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent.

Betrüger profitieren von der Sparsamkeit der Urlauber

In Zeiten von Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit profitieren Betrüger ganz besonders von der Sparsamkeit der Kunden. Geiz macht offenbar blind angesichts von Schnäppchen, die eigentlich zu gut klingen, um wahr zu sein.

Doch noch eklatanter erhöht sich am Urlaubsort das Betrugsrisiko. In beliebten Reisezielen steigen geradezu gesetzmäßig während der Sommerreisezeit die Betrugsmeldungen um 18 Prozent und in kalten Regionen während der Wintersaison sogar um mehr als 28 Prozent. „Beliebte Touristenziele, insbesondere solche mit großen Menschenmengen, sind aufgrund der hohen Besucherkonzentration und des erhöhten Transaktionsvolumens ein bevorzugtes Ziel für Betrüger“, heißt es im Bericht. Gedränge und hohe Umsätze an einem Ort bieten Übeltätern also ein ideales Betätigungsfeld.

Gefälschte Reisebüros locken mit Angeboten

Gauner gründen beispielsweise gefälschte Reisebüros und locken Touristen mit Angeboten für Führungen, Ausflüge oder exklusive Erlebnisse zu ungewöhnlich niedrigen Preisen an. Oft ist für die superbillige Offerte eine sofortige Vorauszahlung zu leisten. Danach verschwindet der Anbieter auf Nimmerwiedersehen, bzw. der Ausflug fällt anders aus als versprochen oder findet gar nicht statt. Bei Unterkünften nutzen Ganoven bevorzugt Reiseportale für gefälschte Angebote.

Zu den Reisezielen, wo vermehrt von Betrügereien berichtet wird, gehören laut der Mastercard-Studie Cancún in Mexiko, Hanoi in Vietnam, Dhaka in Bangladesch und Bangkok in Thailand. Die niedrigsten Betrugsraten verzeichnen dagegen San Francisco, Dublin, Seoul, Budapest und Edinburgh. Außerdem wird nicht in allen Städten auf die gleiche Weise betrogen.

Zu den häufigsten Arten von Täuschung zählen gefakte Reisebüros und Sightseeing-Touren. In Hongkong ist diese Methode sogar noch häufiger anzutreffen. Dort machen kriminelle Reisebüros und -veranstalter 70 Prozent dieser Betrugsmasche aus. Auch in Barcelona und Delhi, Indien, ist sie weit verbreitet: Dort ist sie für 64 Prozent des Reisebetrugs verantwortlich, ebenso wie in Singapur (49 Prozent) und Cancún (48 Prozent). In Phuket und Antalya wird vorzugsweise bei Hotelbuchungen betrogen. In Riad, Manila und Los Angeles sind Gastronomiebetriebe das Hauptziel der Gauner. Auch Taxi- und Mietwagendelikte kommen oft vor, insbesondere in Jakarta, Indonesien, wo diese Straftaten 66 Prozent des Reisebetrugs ausmachen, in Bangkok sind es 48 Prozent und in London 34 Prozent.

Ganz hilflos sind Reisende jedoch nicht den Betrügern ausgeliefert, die analog wie digital unterwegs sind. Mastercard empfiehlt sogenannte E-Wallets (elektronische Geldbörsen), die sicherer als eine Geldbörse sind, den Abschluss einer Reiseversicherung sowie eine Kreditkarte mit Haftungsbeschränkung und Betrugsschutz. Aber der sicherste Schutz vor Betrug bleibt unverändert eine Prise Skepsis und Wachsamkeit.