Tirol

12:00 Uhr

In Österreich auf Schatzsuche: Mit den Großeltern unterwegs

Plus Märchenfiguren, Kristallwelten, Münzenprägen: Bei einem Kurzurlaub in Hall in Tirol ist Geschichte nicht nur für ein Enkelkind spielerisch erlebbar. Auf den Berg hinauf lockt dann eine andere Attraktion.

Von Lilo Solcher

Was ist wohl „groß und schwarz und man kann darin lesen“? Wir rätseln: Eine Tafel? Eine Anzeigentafel? Ein Monitor? Nein, es ist ein Buch, das auf einen Buchladen in Hall hinweist. Wir sind auf Schatzsuche in dem Tiroler Städtchen. 14 Stationen müssen wir ablaufen und die Rätsel lösen. Ganz schön knifflig. Hin und wieder irren wir etwas ratlos durch die Gassen. Dann fragen uns freundliche Mitmenschen, ob sie uns helfen könnten. Und so lösen wir am Ende doch noch alle Aufgaben und finden auch das Lösungswort. Kurzweil beim Kurzurlaub.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

