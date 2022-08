Autor Rick Steves: "Amerikaner ereilt in Europa eine Art Kulturschock"

Kommen Reisende aus den USA nach Europa, haben sie meist Rick Steves gelesen, Amerikas bekanntester Reisebuch-Autor. Was er über FKK-Strände, Florenz und Foie gras erzählt.

Nach den Corona-Jahren überrennen Besucher aus den USA diesen Sommer Europa. Was ist da los?

Rick Steves: Ich bin nicht überrascht. Jedes Mal, wenn wegen Terrorfurcht, schlechten Wirtschaftsdaten oder jetzt der Corona-Pandemie weniger Amerikaner nach Europa fliegen wollten, gab es danach verstärkte Reisefreude. Meine Landsleute sind ausgehungert nach Reisen, nun sind die meisten Corona-Beschränkungen gefallen, der Dollar ist stark. Also: Let’s go!

Was suchen Amerikaner in Europa, wenn sie reisen?

Steves: Bestätigung, dass es genauso ist, wie man es zu kennen glaubt: die Biergärten in München, die Brezen, der Rhein, die Berliner Mauer und die Schwarzwälder Kirschtorte. Dann die Überraschung, die weniger über Sehenswürdigkeiten läuft als vielmehr über Erlebnisse: das Straßenmusikfestival in Bern, die Gay Pride Parade, die Sitten in einem Pub in Irland, der Besuch eines Wellnessbereichs in einem deutschen Hotel. Am besten ist es, wenn man beide Welten vereint: klar, man fährt nach Neuschwanstein, aber warum nicht auch mal in einem unbekannten Ort zehn Kilometer vom Schloss entfernt in ein Wirtshaus gehen, in dem keine Amerikaner oder Japaner sitzen?

Was überrascht amerikanische Touristen in Europa am meisten?

Lesen Sie dazu auch

Steves: Die Fülle, die sich hinter allem verbirgt. Der Kontext, in dem sie gelandet sind. Die Geschichtlichkeit. Die Tatsache, dass an einem Ort früher eine heidnische Kultstätte, dann ein römischer Tempel, dann eine christliche Kirche stand, die heute als Kletterhalle genutzt wird. Sie staunen über die starke Verwurzelung der Europäer. Von diesem Gefühl von campanilismo in Italien oder dem, was das deutsche Wort Heimat beinhaltet. Da spielen Stolz, ein gewisses Aufgehobensein und auch Bewusstsein mit, dass man für den Ort, an dem man geboren oder aufgewachsen ist, eine Verantwortung und Verbundenheit fühlt. Das alles führt zu einer Art Kulturschock. Den finde ich sehr wichtig, sehr heilsam und bereichernd.

Warum sind Amerikaner so zurückhaltend, wenn es um Reisen außerhalb ihres Landes geht?

Steves: Viele sind überzeugt, dass wir ohnehin alles bei uns in den USA haben: tropische Strände, arktische Eiswüsten, tolle Millionenstädte, einsame Seen und Wälder. Warum also wegfahren? Aber ich denke, es spielt auch eine ganz große Furcht vor dem Unbekannten mit. Eine andere Sprache? Andere Sitten? Anderes Geld? Das ist natürlich anstrengender als ein Urlaub in einem Vergnügungspark in Orlando, gefährlicher.

Was lernen Amerikaner in Europa?

Steves: Dass das Leben mehr ist als seine ständige Beschleunigung. Dass das Wohlbefinden nicht nur davon abhängt, wie viele Dinge man besitzt. Dass es Gesellschaften gibt – wie vor allem in den skandinavischen Ländern –, in denen es nicht darum geht, möglichst wenig Steuern zu zahlen und für sich selbst das meiste rauszuholen. Dass es in den meisten Ländern völlig normal ist, weniger zu arbeiten, um stattdessen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Wer sein Land verlässt, entwickelt automatisch ein besseres Verständnis für die restlichen 99 Prozent der Welt. Viele Amerikaner verdienen mehr Geld als Europäer, aber das führt nicht automatisch dazu, dass wir eine stärkere und glücklichere Gesellschaft haben.

Reisen Amerikaner anders?

Steves: Ich bin häufig in Reutte in Tirol. Das ist eine nette Stadt, sehr zu empfehlen. Ich übernachte dort immer im gleichen Hotel. Es gibt seit Jahrzehnten Stammgäste, die immer wieder eine oder zwei Wochen im Jahr dort verbringen. Eine Art zweite Heimat. Das ist ein Konzept, das Amerikaner oft nicht begreifen, dass man eine Auszeit von seinem Leben nimmt und dazu jedes Jahr an einen Ort fährt und den gleichen Wanderweg geht, im gleichen Restaurant isst und eine Vertrautheit aufbaut, die Menschen dort auch kennenlernt. Wir in den USA haben die kürzesten Urlaube der reichen Welt. Wenn wir dann „Europa machen“, gibt es diese bucket list, die wir hektisch abarbeiten. Wenn heute Dienstag ist, dann muss das Belgien sein, und so. Es gibt einen Grund, warum wir kein Wort für das deutsche Wort Gemütlichkeit besitzen. Wir sind nicht gemütlich. Dieses Nichteinlassen führt dazu, dass wir immer irgendwie fremd bleiben.

Welche Veränderungen nehmen Sie über die vergangenen 40 Jahre in Europa wahr?

Steves: Große Ketten verdrängen kleine Familienbetriebe. Das ist so bei Handwerksbetrieben, Cafés, in den Innenstädten. Ich fürchte sehr, dass Corona eher das kleine Wirtshaus in den Ruin treibt als eine Fast-Food-Kette. Die regionalen Eigenheiten, die lokalen Dialekte, die skurrilen Unterschiede, all das ist leider auf dem Rückzug. Ich finde zum Beispiel toll, was München mit seinem Viktualienmarkt gemacht hat. Dass diese Marktstände geschützt werden und es keine Lizenzen für einen Starbucks oder einen McDonald’s dort gibt.

Nach über einjähriger Sperre ist die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein wieder für Besucher geöffnet. Foto: Benedikt Siegert

Sie klingen nicht wie der typische Amerikaner.

Steves: Wie klingt ein typischer Amerikaner? Wie klingt ein typischer Deutscher? Wir sollten aufpassen beim Verallgemeinern. Ich will mit meinen Reiseführern, meinen Fernseh- und Radiosendungen Menschen die Augen öffnen. Ich möchte erreichen, dass Amerikaner erfahren, dass man Dinge auch anders machen kann. Ob das der Umgang miteinander ist, der Blick auf Nacktheit, auf die Geschichte, auf Drogen, auf Waffenbesitz oder Religion. Das beste Souvenir ist eine breitere Perspektive.

Was ist Ihre größte Herausforderung, Europa zu vermitteln?

Steves: Die Geschichte. Alles hat einen Grund und einen Hintergrund. Sich nicht mit der Geschichte des Landes zu befassen, das man besucht, ist in etwa so, wie wenn man in einen 3D-Film geht, aber darauf verzichtet, die 3D-Brille aufzusetzen. Leute, die immer nur dem Guide mit dem Fähnchen hinterherlaufen und keine Ahnung haben, was sie da sehen, verpassen alles. Sie sind wie Kindergartenkinder, die in der schönsten Bibliothek der Welt stehen, aber leider nicht lesen können.

US-Amerikaner zieht es vor allem nach Frankreich, Italien oder Großbritannien. Warum nicht Deutschland?

Steves: Viele kommen nur ein- oder zweimal im Leben nach Europa. Sind sie da, gibt es einfach Städte, Regionen, Attraktionen, die sie gesehen haben müssen. Den Eiffelturm, das Kolosseum, Buckingham Palace, die Toskana oder Amsterdam. Deutschland hat keine dieser absoluten Top-Must-See-Attraktionen, auch wenn sich Berlin bei jüngeren Leuten in diese Richtung entwickelt. Vielleicht spielt bei den Vorlieben aber auch eine Rolle, dass Deutschland dieses Image hat, durchgeplant zu sein, ordentlich, zuverlässig, ein bisschen langweilig. Das liebenswerte romantische Chaos anderer Länder wie Spanien, Italien, Griechenland, die Lust am Genuss und an der Schönheit fehlt. Wenn wir Amerikaner aber Deutschland besuchen, steht Bayern ganz vorne, hier waren unsere Väter nach dem Krieg als GIs: Garmisch, Oberammergau, Neuschwanstein, das Oktoberfest, da ist eine besondere emotionale Verbindung.

Eine der bekanntesten Attraktionen in Europa: der Eiffelturm. Foto: Thomas Samson, AFP/dpa

Drehen wir den Spieß um. Was fällt Ihnen an deutschen Touristen in den USA auf?

Steves: Sie scheinen immer einen Plan im Kopf zu haben, was als Nächstes kommt. Mein Eindruck ist, dass sie sich sehr gut auf die Reise vorbereitet haben und abarbeiten, was sie sich vorgenommen haben. Sie haben oft etwas sehr Beflissenes, Eifriges an sich. Und man kann sie an den Wanderstöcken erkennen.

An Wanderstöcken?

Steves: Ja, die bringen sie über tausende Kilometer mit, um durch einen Nationalpark zu gehen. Ich liebe die Stöcke auch, wegen meiner Knie, aber kaum ein Amerikaner würde so was benützen.

Welche Erfahrungen in Deutschland haben Sie beeindruckt?

Steves: Ich könnte hier hunderte erwähnen, aber erzähle mal nur von einigen: Da ist die Klavierfabrik Sauter in Spaichingen im Schwarzwald, für mich ein Symbol für das, was ich an Deutschland so liebe, diese Leidenschaft für hervorragendes Handwerk. Dann ein Besuch auf der Burg Eltz am Rhein. Die ist seit ihrem Bau im Besitz derselben Familie. Man spürt dort den Stolz auf die eigene Geschichte und diese tiefen Wurzeln besonders stark. Das Grüne Gewölbe in Dresden, dieser unfassbare Prunk, immer noch nicht so bekannt außerhalb Deutschlands. In Passau war ich fasziniert von der unglaublichen Orgel im Dom – aber mehr noch von der Begegnung mit einem Mann danach in einem Wirtshaus. Er war einer der Nachfahren von Johannes Kepler und hat mir gezeigt, wie man richtig Tabak schnupft.

Burg Eltz bei Wierschem in Rheinland-Pfalz: Die mittelalterliche Burganlage gehört zu den touristischen Hauptattraktionen der Eifel. Foto: Boris Roessler, dpa

Sie haben einen riesigen Einfluss auf das Bild der Amerikaner von Europa. Sind Sie sich der Verantwortung bewusst?

Steves: Absolut! Ich will, dass sie das wahre Europa erleben, raus aus ihrer Komfortzone kommen. Ich will, dass Besucher erkennen, dass Deutschland zwar Dirndl und Bier hat, aber auch eine durchorganisierte effektive Wirtschaft und sehr disziplinierte, gut ausgebildete Menschen, und dass dieses Land heute zu den Garanten für Frieden in Europa gehört. Ein Erfolg ist, wenn die Leute, die meine Führer kaufen, auch mal in den Speckgürtel einer Stadt fahren, wo niemand sitzt, der jodelt und Lederhosen trägt, und sich das Leben dort anschauen – zumindest einmal.

Der Europa-Erklärer Rick Steves, 67, ist der bekannteste Reiseautor der USA. Seit 1980 veröffentlichte er hunderte Reiseführer mit einer Gesamtauflage von mehreren Millionen, vor allem über europäische Länder. Er produziert Fernsehserien und ist Moderator einer Reisesendung, die von mehr als 400 US-Radiostationen ausgestrahlt wird.