Hotelmanager Schillinger, erfüllen Sie Ihren Gästen jeden Wunsch?

Plus Das Sukhothai ist in Bangkok der Inbegriff von Luxus. Der General Manager Alexander Schillinger über die Ansprüche der Gäste und Herausforderungen für ein Luxushotel.

Herr Schillinger, Sie sind seit sechseinhalb Jahren im Hotel The Sukhothai Bangkok, seit drei Jahren als General Manager. Was hält Sie so lange in Thailand?



Alexander Schillinger: Mir gefällt mein Hotel supergut. Es hat lange gedauert, bis ich mich mit der Stadt angefreundet habe, und es war eigentlich auch nicht mein Plan, so lange hier zu bleiben. Aber ich habe meine Frau in Bangkok bei der Arbeit kennengelernt – wir sind jetzt seit 14 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Inzwischen fällt es mir auch leichter, mit der Thai-Mentalität umzugehen. Wenn ich gehen würde, müsste ich schon etwas Besseres finden. Eventuell in Hongkong oder auch in Deutschland.

Das Sukhothai gilt als Inbegriff des Luxus. Was soll man darunter verstehen?



Schillinger: Luxus ist für mich eine eigene Kategorie, auch nicht messbar an der Zahl von Sternen. Und „affordable luxury“, erschwinglichen Luxus, gibt es in meinen Augen nicht. Wir verstehen unter Luxus, dass wir versuchen, unseren Gästen alle Wünsche zu erfüllen. Auch die Wünsche, die sie gar nicht geäußert haben.

