Wie die "Zauberberge" Dichter und Denker faszinierten

Auf dem Gipfel mit Nietzsche und Thomas Mann, Adorno und Hermann Hesse: In seinem neuen Bergbuch folgt Andreas Lesti den Dichtern und Denkern – und wurde im einstigen Mekka der Tuberkulose-Kranken von Corona eingeholt.

Herr Lesti, Sie stammen aus Augsburg, waren auch einige Jahre Redakteur dieser Zeitung, die Nähe zu den Bergen war also lange normal. Nun leben Sie schon lange in Berlin – ist mit der Ferne die Sehnsucht nach den Bergen und deren Bedeutung damit vielleicht sogar gewachsen?

Andreas Lesti: Unbedingt! Wahrscheinlich ist die Sehnsucht sogar der Grund dafür, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Aber es kommt mir auch so vor, als ob ich aus der Ferne einen klareren Blick auf sie habe, wie wenn man von einem Gemälde zurückweicht, um es ganz zu erfassen.

Und? Ist es denn nun so, dass man in den Bergen dem Erhabenen, Gott, der Unendlichkeit näher ist?

Lesti: Zu sehr verklären würde ich es nicht. Das Erhabene ist immer gefiltert, eher eine Betrachtung von einem sicheren Standpunkt aus. Aber wer in den Bergen unterwegs ist und mal ein Gewitter oder einen Schneesturm dort oben erlebt hat, der wird vom ganzen Zauber des Erhabenen nicht viel wissen wollen.

Andreas Lesti Foto: Jan Zappner

Ums Geistige in den Bergen aber geht es ja nun in Ihrem neuen Buch „Zauberberge“. Sie haben auch schon ein mal eines geschrieben, in dem Sie die Entwicklung des Alpinismus beleuchtet haben, „Oben ist es besser als unten“. Nun aber die Dichter und Denker, die es „auf die Schweizer Gipfel“ zog: Thomas Mann und Nietzsche, Adorno und Hermann Hesse … Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Faszinationen. Die des Alpinismus wirkt ja ungebrochen fort, im Tourismus – St. Moritz wirbt ja für sich als „Ultimative Winter Playground“. Aber wie sieht es mit der anderen, der geistigen aus?

Lesen Sie dazu auch

Lesti: Das ist wohl der zweite Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Die Alpen sind so viel mehr als ein Spielplatz, sie haben so viel Kultur zu bieten. Damals wie heute. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren damit, und trotzdem bin ich wieder auf so viel mir Unbekanntes gestoßen. Und ich bin erstaunt, wie populär die Alpen wieder sind, wie viele Menschen dort Urlaub machen. Seit Corona ja noch mehr.

Die Pandemie spielte ja auch im Buch eine Rolle, eher unfreiwillig allerdings.

Lesti: Ich wollte am Freitag, dem 13. März 2020 für die Buch-Recherche in die Schweiz. Das war der Tag, an dem klar wurde, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben. Es wurde verkündet, dass die Schulen dichtmachen und Ischgl wurde zum Superspreader-Ort. Da war ich schon im Engadin und musste alles absagen, war am nächsten Abend wieder in Berlin. So beginnt „Zauberberge“. Und dann ist mir aufgefallen, dass es all das, was Corona uns ab da bescherte, schon vor über 100 Jahren gab: eine tödliche Lungenkrankheit, die die Menschen voneinander isoliert. Als ich es später nach Davos geschafft habe, hat mir ein Arzt erklärt, dass es schon 1900 ein Infektionsschutzgesetz gab und die Tuberkulose-Kranken einen Spucknapf bei sich führen mussten, so ähnlich wie wir heute die FFP2-Maske. „Blauer Heinrich“ heißen diese Näpfe in Thomas Manns „Zauberberg“, der ja genau in dieser Zeit dort spielt – und einen solchen hat er mir dann geschenkt.

Schon ein bisschen gespenstisch. Aber ja auch interessant, weil es auf eine Spur führt, warum ausgerechnet die Schweizer Gipfel so eine Anzugskraft entwickelt haben. Sie besuchen Sils Maria, St. Moritz, Zermatt – und Davos, das damals mit dem Slogan für sich warb: „Mekka der Schwindsüchtigen“. Die Tuberkulose mit der Ballung der Lungenheilanstalten gerade hier als Geburtshelfer des Tourismus der Betuchten und Gebildeten …

Lesti: Für eine Fortsetzung, eine Weiterentwicklung zumindest. Denn losgegangen ist es sogar noch früher. Die Schweizer Berge waren schon im 18. Jahrhundert der „place to be“. Rousseau war da, Goethe und die englischen Empfindsamkeitsdichter. Und dann wollten alle auf deren Spuren wandeln. Die Alpen waren damals gleichzusetzen mit der Schweiz; dass es in Österreich auch schön ist, hat keinen interessiert. Schon komisch, weil: Schöne Natur und Erhabenheit kann man dort natürlich genauso finden. Aber diese Konzentration von prominenten Gästen, all den Dichtern und Denkern, die in den „Zauberbergen“ vorkommen, die gab es im 18. und 19. Jahrhundert so nur in der Schweiz. Und der Tuberkulose-Tourismus hat das dann alles noch mal verstärkt. Kein Wunder, bei Slogans wie „Mekka der Schwindsüchtigen“. Vielleicht muss sich die Österreich-Werbung darüber mal Gedanken machen.

In St. Moritz 1932: Thomas Mann (l.) und Hermann Hesse. Foto: H. Niedecken, Ullstein

Aber man könnte noch einen etwas gespenstischen, aktuellen Bezug sehen. Wir erleben gerade einen Krieg in Europa, der Angst vor einem neuen Weltkrieg weckt. Und wir sind mit Ihrem Buch etwa in Davos, an einem Ort, wo Thomas Manns „Zauberberg“ spielt und damit endet, dass unten in der Welt der Erste Weltkrieg beginnt. Es gäbe manchmal gute Gründe, dort oben zu bleiben, oder? Und sei es nur, wie ja auch bei Nietzsche in Sils Maria, um sich vor der Welt zu verstecken …

Lesti: Das ist mir, ehrlich gesagt, zu viel der Parallelen. Aber tatsächlich ist das Buch am 24. Februar erschienen, dem Tag der russischen Invasion in die Ukraine. Ein Zufall wollte es, dass ich selbst an diesem Tag in der Ukraine war. Für eine Reportage war ich mit einer Reisegruppe in den Karpaten im Westen des Landes, dann wurden wir evakuiert, nach Rumänien. Aber die Ukrainer, die ich dort kennengelernt habe, verschanzen sich seither irgendwo in den Bergen. Sie haben wirklich sehr gute Gründe, dort oben zu bleiben.

Wobei sich in den Schweizer Bergen zeigt, dass sich gerade im vermeintlichen Abseits die Zeitgeschichte verdichten kann. Hier ist es noch dazu eine speziell des deutschen Geistes und Ungeistes. Nietzsche schrieb hier „Also sprach Zarathustra“ und ließ den posaunen: „Ich lehre euch den Übermenschen.“ Dann kam Richard Wagner, mit dessen Walkürenritt Sie im Buch manchmal durch die Berge delirieren. Dann folgten die Nazis. Aber eben auch der später aus dem Exil gegen sie predigende Thomas Mann, schließlich der jüdische und gegen das Autoritäre angehende Theodor W. Adorno …

Lesti: Es ist tatsächlich erstaunlich, wie deutsch die Geschichte der Schweizer Berge ist. Da wurde wirklich das ganze Programm aufgefahren, aus allen Bereichen, das ist wie ein kleiner Ausschnitt der Geschichte, da kann einem manchmal wirklich schwindlig werden. Am Silsersee ist mitten im Bergwald das schwermütige „Nachtwandler-Lied“ aus dem Zarathustra in einen Felsen gemeißelt und erinnert an Nietzsche: „Doch alle Lust will Ewigkeit –, – will tiefe, tiefe Ewigkeit.“ Konstant sind da nur die Berge, die alle Gäste gleichermaßen faszinierten. Den Bergen ist es wurst, welche Ideologien da im Laufe der Zeit herangetragen wurden.

Aber in der Recherche, so mittendrin in dieser Berg- und Talfahrt des Geistes – da tat es sicher auch mal gut, zwischendurch einfach Skifahren zu gehen, oder?

Lesti: Ja, das hilft immer! Mir fällt dazu aber auch der schöne Satz des „Waldhaus“-Hoteliers Urs Kienberger ein: „Man kann ja durchaus Skifahren und Bücher lesen.“

Und mit welchem all der illustren Gäste von einst, über die Sie schreiben, hätten Sie am liebsten mal einen Tag in den Bergen verbracht? Da waren auch Kästner und Jean Paul, Hebbel und Beethoven, Churchill und Arthur Conan Doyle, Kirchner und Rockefeller … Mit Hesse oder Fridtjof Nansen könnten Sie ja auch Ski fahren …

Lesti: Mit Hemingway würde ich gerne Skifahren und mich dann in einer Hütte von ihm unter den Tisch trinken lassen.

Der norwegische Malerstar Edvard Munch sagte über sein Porträt des Philosophen und regelmäßigen Sils-Maria-Besuchers Friedrich Nietzsche von 1906: „Ich habe ihn als den Dichter Zarathustra inmitten der Berge in seiner Höhle dargestellt. Er steht auf seiner Veranda und blickt auf ein tiefes Tal hinab, über den Feldern geht strahlend die Sonne auf …” Foto: o: Thielska Galleriet, Stockholm

Ich hätte ja auf Thomas Mann getippt. Denn bei der Lektüre Ihres Buchs hat man den Eindruck, dass der Titel „Zauberberge“ nicht einfach nur ein schöner, sondern dass Ihr Liebling als studierter Literaturwissenschaftler schon auch der „Zauberberg“-Schöpfer ist. Sie wirken jedenfalls nachhaltig erschüttert, als Sie erfahren, dass die Davoser „Villa am Stein“, in der er beim Besuch seiner kurenden Frau Katia wohnte, abgerissen werden soll.

Lesti: Da kann ich, auch nachdem ich diesen Titel für mein Buch ausgewählt habe, nicht widersprechen. Den Zauberberg habe ich zum ersten Mal vor 20 Jahren gelesen, dann noch mal vor zehn Jahren, und jetzt wieder. Jedes Mal dachte ich mir, ach komm, so gut kann das doch gar nicht sein. Aber doch: Ist es. Das „Schneekapitel“ halte ich für mit das Beste, was es in der deutschen Literatur gibt.

Einem der schönsten Berge der Welt, wie Sie schreiben, begegnet man in den Schweizer Alpen zudem: dem Matterhorn. Adorno starb in dessen Angesicht. Kann man sich einen schöneren Todesort vorstellen?

Lesti: Ich weiß nicht, Adorno hat sich das vermutlich anders vorgestellt. Er war elf Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau immer wieder im Waldhaus in Sils Maria, dann fährt er im Sommer 1969 zum ersten Mal nach Zermatt, sieht das Matterhorn – und stirbt an einem Herzinfarkt. Er wusste, dass er herzkrank war, und wanderte trotzdem auf 3000 Meter Höhe, es hatte fast suizidale Züge. Für die „Zauberberge“ war ich in Zermatt und habe versucht, die Umstände dieses mysteriösen Todes zu klären. Es war sehr spannend. Ich habe tatsächlich noch Menschen gefunden, die Adorno gekannt haben und sich erinnerten.

Haben Sie denn einen Lieblingsberg?

Lesti: Das ist ein einsamer Berg, ohne Seilbahn, mit einem kleinen See und einer Hütte davor. Den Weg hinauf dürfte nur ich kennen.

Gibt es etwas, dass Sie, auch angesichts der drohenden Folgen des Klimawandels in den Höhen, Ihrer geliebten Bergwelt wünschen?

Lesti: Ich wünsche mir, dass sie nicht so schnell auseinanderfallen wie derzeit prognostiziert.