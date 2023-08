Gardasee-Wassertemperatur: Wie warm ist das Wasser aktuell?

Der Gardasee zieht fast rund ums Jahr Besucher und Touristen an. Doch nur im Sommer hat das Wasser badetaugliche Temperaturen. Wie warm das Wasser im Gardasee aktuell ist, lesen Sie hier.

Nicht nur in der Urlaubszeit zieht es viele Besucher und Touristen an den Gardasee. An Italiens größtem See ist fast rund ums Jahr Saison. Wie das ZDF berichtet, zieht es jedes Jahr fast 28 Millionen Touristen an den Gardasee. Ein großer Teil - rund 40 Prozent - kommt zudem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zuletzt hatte der Gardasee mit Dürre und niedrigen Wasserständen zu kämpfen, bis vermehrte Regenfälle Erleichterung gebracht haben. Trotzdem ist der Gardasee im Schnitt noch immer 136 Meter tief, wie Pierlucio Ceresa, Generalsekretär des Verbands der Gardasee-Gemeinden, dem Zdf sagte. Touristen könnten demnach "surfen, segeln und schwimmen, wie sie lustig sind".

Aber ist das Wasser im Gardasee dafür immer warm genug? Wie es um die aktuelle Wassertemperatur sowie die durchschnittliche Temperatur des Wassers im Gardasee im Frühling, Sommer, Herbst und Winter steht, lesen Sie hier.

Wassertemperatur am Gardasee: Wie warm ist das Wasser aktuell?

Die Wassertemperatur am Gardasee wird regelmäßig gemessen und die Werte veröffentlicht. Gardasee.de etwa unterscheidet dabei zwischen dem nördlichen und dem südlichen Gardasee und orientiert sich dabei an den beiden Orten Riva del Garda (nördlich) und Manerba del Garda (südlich).

Für Donnerstag, 24. August 2023, gibt gardasee.de die aktuelle, durchschnittliche Wassertemperatur im Gardasee so an:

Nördlicher Gardasee : maximal 24 Grad Celsius

: maximal Südlicher Gardasee : maximal 25 Grad Celsius

Werte für die aktuelle, durchschnittliche Wassertemperatur für den gesamten Gardasee veröffentlicht etwa wetteronline.de regelmäßig online. Der jüngste Wert wurde am 10. August 2023 in Trentino sowie in Riva del Garda am Gardasee gemessen und liegt bei 24 Grad Celsius.

Wie warm ist das Wasser im Gardasee im Frühling?

Im Frühling ist der Gardasee meist noch relativ kalt, da das Wasser über den Winter abkühlt. Laut wassertemperatur.org liegt die durchschnittliche Wassertemperatur im Gardasee bei 13,5 Grad Celsius.

Neben der Durchschnittstemperatur im Frühling hat die Seite auch die durchschnittliche beziehungsweise mittlere Wassertemperatur für die einzelnen Frühlingsmonate für den Gardasee veröffentlicht:

März: 10 Grad Celsius

April: 14 Grad Celsius

Mai: 17 Grad Celsius

Die minimale und maximale Temperatur im Gardasee liegt im März, April und Mai durchschnittlich in diesem Bereich:

März: 6 bis 14 Grad Celsius

April: 10 bis 18 Grad Celsius

Mai: 12 bis 22 Grad Celsius

Übrigens: Über das gesamte Jahr gesehen liegt die Durchschnittstemperatur des Wassers im Gardasee laut wassertemperatur.org bei knapp 15 Grad Celsius.

Wassertemperatur im Sommer: So warm wird der Gardasee

Über das gesamte Jahr gesehen, herrschen laut der Seite wassertemperatur.org meist nur im Sommer Badetemperaturen im Gardasee. Hier liegt die durchschnittliche Wassertemperatur bei 21,5 Grad Celsius.

Auch für die einzelnen Sommermonate hat die Seite die durchschnittliche beziehungsweise mittlere Wassertemperatur für den Gardasee veröffentlicht:

Juni: 20 Grad Celsius

Juli: 22 Grad Celsius

August: 23 Grad Celsius

Die minimale und maximale Temperatur im Gardasee liegt im Juni, Juli und August durchschnittlich in diesem Bereich:

Juni: 17 bis 24 Grad Celsius

Juli: 19 bis 26 Grad Celsius

August: 20 bis 27 Grad Celsius

Wo liegt die Gardasee-Wassertemperatur im Herbst?

Im Herbst halten die letzten Sonnenstrahlen die Wassertemperatur noch etwas hoch. Zumindest liegen die durchschnittlichen Werte wassertemperatur.org zufolge über denen im Frühling. Im Herbst liegt die durchschnittliche Wassertemperatur im Gardasee demnach bei 16 Grad Celsius.

Die durchschnittliche beziehungsweise mittlere Wassertemperatur für den Gardasee weist die Seite für die Herbstmonate so aus:

September: 20 Grad Celsius

Oktober: 17 Grad Celsius

November: 12 Grad Celsius

Die minimale und maximale Temperatur im Gardasee liegt im September, Oktober und November durchschnittlich in diesem Bereich:

September: 17 bis 24 Grad Celsius

Oktober: 12 bis 21 Grad Celsius

November: 7 bis 17 Grad Celsius

Wie kalt wird das Wasser im Gardasee im Winter?

Mit dem Wintereinbruch wird es fast überall kälter und von den winterlichen Temperaturen bleibt auch Italiens größter See nicht verschont. Im Winter liegt die Wassertemperatur im Gardasee laut wassertemperatur.org durchschnittlich bei 8,5 Grad Celsius.

In den Wintermonaten gibt die Seite die durchschnittliche beziehungsweise mittlere Wassertemperatur für den Gardasee so an:

Dezember: 9 Grad Celsius

Januar: 8 Grad Celsius

Februar: 8 Grad Celsius

Die minimale und maximale Temperatur im Gardasee liegt im Dezember, Januar und Februar durchschnittlich in diesem Bereich: