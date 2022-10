Triest, die Stadt der Spiegel, und ihr besonderes Verhältnis zu James Joyce

Plus Tor zur Welt, Schmelztiegel der Kulturen, Hafenstadt: Triest hat aber auch einen wichtigen Platz in der Literatur. Daran hat nicht nur das Wirken von James Joyce seinen Anteil, sondern auch sein unstetes Leben.

Triest. Hafenstadt, Grenzstadt, Stadt des Forschung und der Literatur. Stadt des Lichts und der Schönheit. Schmelztiegel der Kulturen. Einst Tor zur Welt für die Habsburger. Karl VI. hatte die Stadt 1719 zum Freihafen gemacht, seine Tochter Maria Theresia baute ihn aus. Aus ganz Europa kamen Kaufleute, brachten ihre Kultur, ihre Religion, ihre Tradition mit. Die Stadt blühte auf, schälte sich aus dem Schatten von Venedig.