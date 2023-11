Wintercamping am Gardasee: Hier ist es möglich

Wer im Winter die Kälte Deutschlands kurz mal gegen Italien-Flair mit wärmenden Sonnenstrahlen tauschen will, für den ist der Gardasee perfekt. Wir haben einige Plätze fürs Wintercamping herausgesucht.

Gerade mal einen halben Tag dauert es, wenn man mit dem Auto oder Camper an den Gardasee fahren will. Da lohnt sich ein Kurztrip auch im Winter. Denn auch, wenn die Temperaturen nicht gerade zum Schwimmen einladen, gibt es am Gardasee auch in der besinnlichen Jahreszeit einiges zu erleben. Es gibt gute Restaurants, wunderschöne Wanderungen und Spaziergänge und sehenswerte Innenstädte. Der Gardasee ist aber besonders zum Campen beliebt - was auch an den schönen Campingplätzen in der Region liegt. Wir haben hier die schönsten Campingplätze zum Wintercampen zusammengefasst.

Welcher Campingplatz am Gardasee hat ganzjährig geöffnet?

Auch wenn der Gardasee ganzjährig ein schönes Reiseziel bietet, ist im Winter mehr Organisation gefragt. Denn nicht alle Campingplätze haben auch im Winter geöffnet. Ein paar schöne, die auch im tiefsten Winter geöffnet haben, gibt es aber. Wir nennen ein paar Beispiele.

Der Campingplatz Agricamping Al Grappolo Divino in Colà, zehn Minuten von Lazise entfernt, bietet eine wunderschöne Anlage und Weinverkostungen. Denn der Campingplatz gehört zu einem Weingut. Damit hat man dann auch schon ein passendes Weihnachts-Mitbringsel für die Verwandten zu Hause. Lazise ist außerdem eine der größten Städte am Gardasee und auf jeden Fall einen Besuch wert, egal ob für Sightseeing oder nur für einen kurzen Besuch in einem schönen Café.

Wer eher auf der westlichen Seite des Sees verweilen will, für den lohnt sich Camping Maderno in Toscolano. Hier sind die Besucher nicht nur direkt am Wasser, sondern können sich auch kostenlos Fahrräder ausleihen. Und der Fährhafen in Maderno ist nur einen Steinwurf entfernt. Perfekt also für Leute, die viele Ausflüge geplant haben.

Wo ist es am Gardasee nicht so überlaufen?

Wer dem Massentourismus entkommen will, der ist am Gardasee in den Wintermonaten richtig. Sonnenanbeter zieht es zu dieser Jahreszeit eher nach Südostasien oder Südamerika. Familiär wird es am Gardasee zum Beispiel am Campingplatz Amici di Lazise. Diese kleine Anlage bietet morgendlichen Brötchenservice und ein nettes Restaurant. Hier lässt es sich wunderbar entspannen. Ein bisschen Action ist trotzdem nicht weit: In nur fünf Minuten ist man mit dem Auto am Gardaland, das im Dezember ein Winter-Wunderland bietet.

Kann man am Gardasee wildcampen?

Laut dem Info-Portal gardasee.de ist das Wildcampen in Italien streng verboten. Das bedeutet, es dürfen weder Zelte einfach frei stehen, noch Wohnmobile oder Wohnwägen. Ohne Stellplatz auf einem Campingplatz kann man am Gardasee also nicht campen.