Jordanien

vor 34 Min.

Eine Reise an die Schauplätze von Lawrence von Arabien und anderer Filme

Plus Wenn Filmregisseure nach einer Wüste suchen, dann landen sie oft im Wadi Rum in Jordanien. Roter Sand, beeindruckende Felsen – Matt Damon zum Beispiel tat hier so, als sei er auf dem Mars. Längst aber spielen im Weltkulturerbe die Touristen die Hauptrolle.

Von Stefanie Wirsching

Es gibt einige Orte auf dieser Welt, da geht den Menschen gerne die Fantasie durch. Meist liegt es daran, dass es weit und breit nichts gibt, was sie aufhält. Das Meer eignet sich. Die Berggipfel. Oder eben die Wüste …

