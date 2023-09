Unterwegs im Sonoma County: Zwischen Weinreben und Mammutbäumen

Plus Sonoma County in Kalifornien zählt zu den bedeutendsten Weinbaugebieten der USA. Die Gegend setzt auf Nachhaltigkeit und bricht mit vielen Klischees über das amerikanische Hinterland.

An Wiesen und Dörfern vorbei schlängelt sich die Straße durch die Hügellandschaft. Rinder grasen auf der Weide, am Wegrand verkauft ein Landwirt selbst gemachten Käse, dann wieder säumen Weinreben die umliegenden Felder. Ist das jetzt das Elsass oder der Westen der USA? Man könnte es fast vergessen, wäre dort hinter der Kurve nicht die felsige Küste des Pazifiks zu sehen.

Wo eben noch Wolken wie Zuckerwattefetzen am Himmel klebten, ziehen graue Nebelschleier vorbei. Der Wetterumschwung ist typisch für die Westküste der USA. Wer schon mal in San Francisco war, kennt das: Eben scheint die Sonne, schon legen sich nieselige Dunstschwaden über die Stadt. Nur eine Stunde dauert die Fahrt von der Hippie-Metropole ins Sonoma County, eines der bedeutendsten Weinbaugebiete Kaliforniens. Über die Golden Gate Bridge führt die legendäre Küstenstraße Highway 1 Richtung Norden ins Hinterland.