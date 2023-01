Karibik

Auf Dominica unterwegs auf dem längsten Wanderweg der Karibik

Plus Für einen entspannten Strandurlaub ist Dominica viel zu aufregend. Auf ihren schmalen Urwaldpfaden erleben Naturbegeisterte die Karibik von ihrer wildesten Seite und sehen danach die Antilleninsel mit anderen Augen.

Von Win Schumacher

„Nein, wasserscheu sind unsere Pferde allesamt nicht!“, sagt Collata Francis und stürmt mit ihrer Stute geradewegs ins Meer. Über den Bergen Dominicas ist eben erst die Sonne aufgegangen, doch im Cabrits-Nationalpark sind die Urwaldvögel längst wach. Ihr Gezeter übertönt die Wellen des Ozeans, die an den dunklen Vulkansand am Rand des Dschungels schwappen. Die 17-Jährige liebt es, gemeinsam mit ihrer Mutter Valerie früh am Morgen am Strand entlangzureiten und mit ihren Pferden schwimmen zu gehen, wenn sie die Bucht noch ganz für sich allein haben. Danach verschwinden sie auf den Wanderpfaden, die sich im Dschungel auf Dominicas Cabrits-Halbinsel verlieren. „Erst durch den Bergdschungel reiten und dann mit den Pferden im Ozean schwimmen, das ist in der Karibik ziemlich einzigartig“, sagt Collata, während sie am Wegrand nach Antillentauben und Kolibris Ausschau hält. „Für Leute, die die Natur lieben, gibt es hier keinen schöneren Ort als Dominica.“

