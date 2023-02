Karneval in Italien

12:00 Uhr

Verrückter Fasching: In Ivrea fliegen einem Orangen statt Kamelle um die Ohren

Plus Kamelle in Kölle, Kultkostüme an der Copacabana: Närrisches Treiben gibt es vielerorts. Aber einen Umzug mit einem dreitägigen Orangenbombardement gibt es nur in Ivrea im Piemont.

Von Stephan Brünjes Artikel anhören Shape

Zuerst sieht alles noch harmlos aus: Erwartungsfrohe Menschen säumen die Straßen von Ivrea, einer 25.000-Einwohner-Kleinstadt, eine gute Autostunde nördlich von Turin. Ein Zug aus verkleidetem Fußvolk und etwa 50 geschmückten Wagen mit je etwa zehn Trachtenträgern oben drauf bewegt sich am Faschingssonntag langsam durch das historische Zentrum.

