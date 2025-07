Urlaub wird immer teurer? Mit diesen Spartipps können Sie günstig verreisen

Die Ferien stehen schon wieder vor der Tür. Laut Statistischem Bundesamt können sich jedoch 17,4 Millionen Menschen in Deutschland keine Urlaubsreise leisten. Wenn selbst Frühbucherrabatte und Last-Minute-Deals außerhalb des Urlaubsbudgets liegen, müssen Erholungssuchende kreativ werden. Viele Feriendomizile sind sogar kostenlos zu haben. Fünf Spartipps, die den Geldbeutel schonen.

Spartipp 1: Radreisen durch Deutschland. Die Sonne im Gesicht, den Asphalt unter den Rädern: Bei einer mehrtägigen Fahrradtour durch Deutschland kann man viel erleben und richtig abschalten. Ob Meer oder Berge, Großstadttrubel oder ruhige Natur, fast überall können Radreisende unterwegs sogar kostenlos übernachten. Das Übernachtungsverzeichnis ADFC-Dachgeber listet rund 3600 private Gastgeber von Flensburg bis Lindau am Bodensee, von Aachen bis Dresden auf. Einzige Voraussetzung: Man muss selbst dazu bereit sein, anderen Radreisenden auf Tour eine kostenfreie Unterkunft für eine Nacht zu gewähren. Das Übernachtungsverzeichnis, das es auch für die Schweiz und Frankreich gibt, ist Mitgliedern vorbehalten, die Mitgliedsgebühr beträgt 15 Euro pro Jahr. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Community der Warmshowers-Stiftung. Hier bieten 180.000 Mitglieder in 161 Ländern kostenlose Gastfreundschaft an. Die gemeinnützige US-Organisation verlangt dafür eine einmalige Registrierungsgebühr von 30 US-Dollar.

www.dachgeber.info, www.warmshowers.org/de

Als Housesitter das Leben der Einheimischen kennenlernen

Spartipp 2: Urlaub zu Hause - nur woanders. Ein kostenloses Ferienhaus mit allem Komfort, das Reiseziel frei wählbar: Das bekommen Urlauber, die als Housesitter anheuern. Als Gegenleistung für die mietfreie Unterkunft kümmern sich Housesitter um das Heim der Besitzer, während diese selbst im Urlaub sind. Blumen gießen, Haustiere füttern und dafür in einer voll ausgestatteten Küche kochen und mit den Kindern im Garten spielen – das ist vor allem für Familien attraktiv und eine gute Gelegenheit, Einblicke in das Leben der Einheimischen zu bekommen. Auf verschiedenen Plattformen kann man sich bei den Besitzern bewerben, der jährliche Mitgliedsbeitrag variiert je nach Anbieter zwischen rund 30 und 120 Euro. Alternativ kann man sich auch für den Haustausch entscheiden, bei dem zwei Familien ihre Wohnungen – und manchmal auch Autos oder Boote – für die vereinbarte Ferienzeit tauschen. Auch hier ist der eigentliche Austausch kostenlos, spezialisierte Plattformen verlangen für die Bereitstellung der Kontaktinformationen aber eine Jahresgebühr von etwa 100 bis 150 Euro. Fürs Houssitting zum Beispiel www.trustedhousesitters.com oder www.nomador.com, für den Haustausch zum Beispiel www.homeexchange.com, peoplelikeus.world/de



Spartipp 3: Arbeiten für Kost und Logis. Neues lernen, in fremde Kulturen eintauchen, Kontakte mit den Einheimischen knüpfen: Das verspricht die Plattform Workaway allen Urlaubern, die bereit sind, in den Ferien mit anzupacken und 59 Euro für eine Jahresmitgliedschaft auszugeben. Ob Kinderbetreuung, Tierpflege oder Farmarbeit, in der Regel helfen die Gäste vor Ort einige Stunden pro Tag im Austausch für Unterkunft und Verpflegung. Je nach Tätigkeit kann es dafür sogar noch ein Taschengeld geben, mit dem man dann in seiner Freizeit die Region erkunden kann. Gastgeber gibt es auf der ganzen Welt.

Die nicht-kommerzielle Plattform Wwoof will sich zwar nicht als Urlaubsvermittler verstanden wissen, funktioniert aber nach demselben Prinzip und konzentriert sich dabei auf ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Lebensstile. Mitgliedschaften kosten je nach Zielland ab 15 Euro pro Jahr, auch Familien können sich anmelden.

www.workaway.info/de

Auf dem Bauernhof günstig übernachten

Spartipp 4: Ferien auf dem Bauernhof. Campingplätze können in der Hochsaison schnell teuer werden. Ganz und gar kostenlos steht man mit Reisemobil, Campervan, Wohnwagen oder Dachzelt (andere Zeltarten sind nicht erlaubt) dagegen bei über 2100 landwirtschaftlichen Produzenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die der digitale Reiseführer „Landvergnügen“ aufführt. Mit der Jahresmitgliedschaft für rund 70 Euro dürfen Camper jeweils 24 Stunden kostenfrei auf dem Hof ihres Gastgebers stehen. Als Dankeschön wird ein Einkauf im Hofladen erwartet. www.landvergnuegen.com



Spartipp 5: Zu Gast auf der Couch bei neuen Freunden. Eine private Stadtführung durch Paris, ein Bier in der angesagtesten Bar von Amsterdam, eine kostenlose Übernachtung in Barcelona: Couchsurfer verstehen sich als Freunde, die sich nur noch nicht kennengelernt haben – dementsprechend geht das Angebot vieler Gastgeber weit über einen Schlafplatz hinaus. Die Couchsurfing-Community zählt mittlerweile Millionen Mitglieder weltweit. Wer auf der Plattform angemeldet ist, zahlt einen Mitgliedsbeitrag von rund 14 US-Dollar pro Jahr und kann Übernachtungsanfragen verschicken, ohne selbst die eigene Wohnung als Schlafplatz anbieten zu müssen. Es gibt aber auch vergleichbare nicht-kommerzielle Anbieter wie den Hospitality Club oder BeWelcome, die zwar weniger Mitglieder haben, dafür jedoch völlig kostenfrei sind. BeWelcome lädt übrigens explizit auch Familien auf die Plattform ein.

www.couchsurfing.com, hospitalityclub.org, bewelcome.org