Wie der Klimawandel den Tourismus in den Alpen verändern wird

Wanderwege werden gesperrt, Berghütten kämpfen mit Wassermangel: Der Klimawandel ist nicht nur in den Ötztaler Alpen längst spürbar. Zwei Tage auf Spurensuche.

Mit vorsichtigen, aber bestimmten Schritten bahnt sich Tobias Hipp seinen Weg über Dutzende wackelige Steinbrocken. "Wir befinden uns hier in höchst instabilem Gelände", warnt er. Hipp ist Experte für Klimawandel, Gletscher und Permafrost beim Deutschen Alpenverein (DAV) und führt an diesem Sommertag eine kleine Wandergruppe durch das Langtal im österreichischen Ötztal, unweit des beliebten Skigebiets Obergurgl.

Wer hier wandert, kann hautnah den Klimawandel beobachten. Denn die Erderwärmung bringt den Langtaler Ferner auf 2.480 Metern Höhe immer stärker zum Schwitzen. Jährlich zieht sich der Gletscher weiter ins Tal zurück. Das charakteristische Bild einer Gletscherzunge ist vom Ausgangspunkt der Wanderung, der Langtalereckhütte, schon lange nicht mehr zu sehen.