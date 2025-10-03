Richtig lecker: So schmeckt Alpenküche aus Österreich auch zu Hause

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für das Zillertal

Vielleicht ist es jetzt im Herbst am schönsten, an die Krimmler Wasserfälle im Zillertal zu wandern. Wenn es nicht mehr so heiß ist und die Laubfärbung schon begonnen hat. Die Krimmler Wasserfälle sind mit 380 Metern Höhe die höchsten in Österreich und ein echtes Spektakel. Den Ursprung bildet die Krimmler Ache. Sie fließt sanft circa 20 Kilometer ebene Almböden, um dann als wilder Gletscherbach am Ende des Tales in die Tiefe zu stürzen. Nur fünf höhere Wasserfälle gibt es weltweit. Am meisten Wasser haben die Fälle übrigens zwischen 21 und 24 Uhr, weil das Schmelzwasser des Gletschers bis zu 12 Stunden braucht, bis es bei den Wasserfällen ankommt. Wird dann halt knapp mit der Hütteneinkehr.

Icon vergrößern Der Zillertaler Knödelauflauf ist eine Variante des klassischen Kaspressknödels. Foto: Kary Wilhelm Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Zillertaler Knödelauflauf ist eine Variante des klassischen Kaspressknödels. Foto: Kary Wilhelm

Das Rezept für den Zillertaler Knödelauflauf

Die Zutaten (vier Personen) für die Knödel: 250 g Semmelwürfel (bzw. Semmel vom Vortag geschnitten), 200 ml Milch, 3 Eier, 1 Prise Salz, 150 g Zillertaler Graukäse, Schnittlauch, Maggikraut, Petersilie nach Belieben, 1 Zwiebel, 20 g Butter, 2-3 EL Mehl. Für den Auflauf: 1 Zwiebel, 250 g Pfifferlinge, 2 EL Öl, Salz, Pfeffer, 150 ml Sahne, 100 ml Milch, 2 Eier, 1 Prise Muskatnuss, 100 g Bauchspeck, 150 g Bergkäse gerieben, 2 L Schnittlauch gehackt.

So geht's: Die Semmelwürfel in eine Schüssel geben. Die Milch erwärmen (nicht kochen). Die Eier und die warme Milch über die Semmelwürfel geben, salzen, gut durchmischen und ziehen lassen. Den Graukäse kleinwürfelig schneiden. Die Kräuter fein schneiden. Die Zwiebel fein schneiden und mit etwas Butter glasig andünsten.

Dann die Zwiebel, den Graukäse, die Kräuter und das Mehl zu den Semmelwürfeln geben und gut durchmischen. Die Masse mit befeuchteten Händen zu Knödeln formen und in siedendem Salzwasser für gut 10 Minuten leicht köcheln lassen. Dann abseihen und abtropfen lassen. Für den Auflauf die Zwiebel schälen, halbieren und in Ringe schneiden. Öl erhitzen und die Zwiebel darin glasig andünsten. Schwammerl dazugeben und kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Backofen auf 220 Grad Ober/Unterhitze vorheizen. Schlagsahne, Milch, Eier, Muskatnuss, Salz und Pfeffer verquirlen. Den Bauchspeck würfelig schneiden. Die Knödel in eine Auflaufform legen und die Pfifferling-Zwiebel-Mischung darauf verteilen. Den Auflauf 25 Minuten lang backen, bis er beginnt, goldbraun zu werden. Vor dem Servieren mit Schnittlauch bestreuen.

Übrigens: Dieses Rezept aus der österreichischen Alpenküche ist inspiriert von den klassischen Kaspressknödeln. Für dieses Buch haben Bäuerinnen aus allen Teilen Tirols ihre Lieblingsrezepte aufgeschrieben.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Knödelzeit ist Glückszeit. Die 50 besten Rezepte aus der bäuerlichen Küche. Tyrolia, 150 Seiten, 25 Euro.