Fürstliches Erbe der Kvarner Bucht: stille Buchten und Hotels wie Sahnetorten

Plus Die Region im Norden Kroatiens zog seit Jahrhunderten immer wieder gekrönte Häupter an. Sie haben Spuren hinterlassen, die heute auch die ganz normalen Reisenden erfreuen.

Schon bevor Influencer jede Ecke dieser Welt erobert haben, gab es Leute, die wussten, wo es schön ist. Oft waren es Adlige, die einen besonders guten Riecher hatten und die kurbelten dann den Tourismus an, bevor dies überhaupt Tourismus hieß. So auch Dujam, Josef und Edward. Der eine war Fürst, der andere Erzherzog und der dritte König. Alle haben zu ihrer Zeit die Kvarner Bucht für sich entdeckt und Spuren hinterlassen, die bis heute nachwirken.

Da wäre zunächst mal Dujam I., Fürst von Krk. Er ist der erste Vertreter der Frankopanen, die die "goldene Insel" seit dem 12. Jahrhundert regiert und einige beeindruckende Bauten hinterlassen haben. Die alte Festung am Hafen der Inselhauptstadt Krk beherbergt verschiedene Zeugnisse des Adelsgeschlechts, das einige Jahrhunderte in Kroatien sehr berühmt war, aber trotzdem irgendwann im 17. Jahrhundert ausgestorben ist.