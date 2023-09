Joggende willkommen: Das Parkrun-Phänomen erobert die Städte

Ein Laufphänomen erobert weltweit die Parks: Laufsportler auf Städtereisen können am Samstagmorgen unkompliziert ein kurzes Rennen in ihr Programm integrieren. Wieviele dieser Initiativen es schon weltweit gibt.

Einen Lauftourismus gibt es schon länger. Stadtmarathons mit teilweise fünfstelligen Teilnehmerzahlen locken die Läuferinnen und Läufer seit den 1980er Jahren in europäische Metropolen. Meist werden vor und nach diesen Rennen über die legendären 42,195 Kilometer einige Tage vor Ort in Berlin, Hamburg, Paris, London oder anderen Städten verbracht.

Neben den Stadtmarathons konnten sich in den letzten Jahren große Trail-Rennen in den Alpen und anderen Gebirgsregionen etablieren. Diese meist von Tourismusverbänden geförderten Landschaftsläufe, oft länger als die Marathondistanz und über mehrere Tage, sorgen außerhalb der Ferienzeiten für volle Quartiere. Eine neue Variante des Lauftourismus basiert auf den weltweiten Parkruns. Hierbei integrieren begeisterte Ausdauersportler auf Städtereisen einen Parkrun-Start in ihr Programm.

Eine Massenveranstaltung ist jedes Jahr der Berlin-Marathon. Foto: Andreas Gory, dpa

Bei diesen Rennen steht jeden Samstagmorgen an rund 2.200 Standorten das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Es sind Fünf-Kilometer-Läufe mit Zeitnahme, was sie von Lauftreffs abgrenzt. Die Parkruns sind kostenlos und finden wöchentlich statt, was sie von Volksläufen unterscheidet. Die Organisation liegt in den Händen von Freiwilligen, welche sich aus der Teilnehmerschaft des jeweiligen Standorts rekrutieren. Jeden Samstag um 9 Uhr ist jeder Jogger, Walker und flotte Spaziergänger auf einer markierten Fünf-Kilometer-Strecke willkommen. Diese Einheitlichkeit kennzeichnet das Parkrun-Konzept. Man muss sich nur einmal online registrieren, erhält dann einen Barcode zum Ausdrucken und kann weltweit an rund 2200 Standorten kostenlos starten.

Nach dem Gemeinschaftslauf geht es ins Café

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt im Ziel einen mit der Platzierung kodierten Token. Diesen lässt man anschließend zusammen mit seinem Barcode von einem Helfer scannen. Und schon ist die Teilnahme mit Namen, Platz und Zeit dokumentiert. Wer möchte, kann nach dem Lauf noch mit Finishern und Helfern ein nahe gelegenes Café besuchen. Auch das ist eine bewährte Parkrun-Tradition. Wenn Teilnehmer oder Helfer eine bestimmte Anzahl von Parkruns erreicht haben, bekommen sie sogenannte Meilenstein-Auszeichnungen.

Los ging diese weltweite Bewegung im Jahr 2004 mit 13 Teilnehmenden im Londoner Bushy-Park. In der britischen Hauptstadt kann man mittlerweile unter 62 Parkrun-Angeboten auswählen. Aber auch in den anderen europäischen Metropolen hat sich mindestens ein Parkrun etabliert. In Berlin trifft man sich in der Hasenheide, in Hamburg im Alsterpark und in Paris im Bois de Boulogne. Mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in den großen Städten keine Seltenheit.

Neulinge werden herzlich bei den Parkruns aufgenommen

Auch in den USA und in Australien werden zahlreiche Parkruns angeboten, während es in Asien und Afrika noch wenige sind. Einige Parkruns mussten wieder aufgeben, wie in Moskau oder Kabul. Die ersten Standorte in Deutschland waren 2017 der Georgengarten in Hannover, das Küchenholz in Leipzig sowie die Neckarau in Mannheim. Mittlerweile gibt es bundesweit 54 Parkruns, darunter in München, Ulm und Ingolstadt.

Als charakteristisch für die Parkruns gilt auch die Herzlichkeit, mit der Neulinge wohl an allen Standorten aufgenommen werden. Wie zum Beispiel in Ingolstadt, wo allwöchentlich 40 bis 60 Jogger und Walker auf den drei kurzweiligen Runden im Luitpoldpark unterwegs sind. Ähnlich ist es Ulm, wo am Samstagmorgen in der Friedrichsau gemeinsam gejoggt oder gewalkt wird. Ein Parkrun kann aber genauso durch Wälder oder Wiesen führen.

Hinter der Parkrun-Bewegung steht eine gemeinnützige Organisation

Manche Städte unterstützen ausdrücklich ihren Parkrun als positiven Standortfaktor. Hinter der weltweiten Bewegung steht übrigens eine gemeinnützige Organisation im Londoner Stadtteil Richmond. Diese finanziert sich durch Sponsoren, Spenden und den Verkauf von Merchandising-Artikeln, wie Armbänder mit dem persönlichen Barcode. Der Parkrun-Gründer Paul Sinton-Hewitt wurde schon von der britischen Königin Elizabeth II. mit dem Ritterorden ausgezeichnet.

