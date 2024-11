Nachhaltig wellnessen in Leogang

Entspannen, Sporteln, die Zeit genießen – und das möglichst nachhaltig. Das Rupertus im Leoganger Ortsteil Hütten nennt sich selbst Biohotel. Diesen Anspruch will die Betreiberfamilie (seit der Gründung 1977 ist der Betrieb familiengeführt) in allen Bereichen erfüllen. Klar werden da in der Küche, die auf Haubenniveau kocht, ausschließlich Zutaten in Bioqualität genutzt, wo möglich von regionalen Produzenten. Es kommt Fleisch auf den Tisch, aber vegane Alternativen sind hier eine Selbstverständlichkeit. Zum Menü werden Getränke, auch alkoholische, mit Bio-Siegel serviert.

Der Bio- und Nachhaltigkeitsanspruch des seit 2015 offiziell zertifizierten und regelmäßig überprüften Hotels erstreckt sich aber auch über die Küche hinaus. Die Zimmer sind mit Naturmaterialien gestaltet, der Duft von Holz empfängt die Besucher schon beim Öffnen der Tür. Alles läuft mit Ökostrom, geheizt wird mit Nahwärme und im Drucker, der so selten wie möglich genutzt wird, liegt Recyclingpapier.

Icon Vergrößern Die Zimmer sind mit viel Holz gestaltet. Foto: Franziska Wolfinger Icon Schließen Schließen Die Zimmer sind mit viel Holz gestaltet. Foto: Franziska Wolfinger

Bei aller Nachhaltigkeit bietet das Hotel mit einem großen, neu gestalteten Wellnessbereich auch viel Komfort. In einer der Sauna etwa gibt es beim Schwitzen einen Blick ins Grüne, es finden auch regelmäßig Yoga-Retreats statt. Der Pool mit Außen- und Innenbereich lädt ganzjährig zum Schwimmen ein.

Für sportlich aktive Gäste ist das Hotel günstig in kurzer Distanz zur Asitzbahn. Im Sommer tummeln sich dort die Mountainbiker, die entweder auf den unzähligen Wegen in den Bergen unterwegs sind oder ihre Runden im Bikepark drehen. Im Winter bringt die Bahn die Freizeitsportler direkt in den Skicircus Saalbach-Hinterglemm.

Biohotel Rupertus, Hütten 40, 5771 Leogang, Österreich, Tel. 0043/6583 8466, Übernachtung ab 170 Euro pro Person.