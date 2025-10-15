Für 2400 Pfund in den Tower von London? Dafür kann man sich das Anstehen sparen

Städtetrips dauern selten länger als eine Woche. Oft jedoch bestehen die Besuche jedoch aus nicht mehr als einem verlängerten Wochenende. Wenig Zeit, um auch nur das Wichtigste von Rom, Paris, oder New York kennenzulernen. Angesichts so vieler Attraktionen tut jede Stunde Warten einfach weh. Angestanden werden muss heutzutage nicht mehr nur vor den Kassen, sondern oft auch vor dem Sicherheits-Check. Wer sich also nicht die Beine in den Bauch stehen will, umgeht mit ein wenig Vorbereitung lange Schlangen.
- Besuchszeiten gegen den Strom Routinierte Museumsbesucher stehen morgens ein paar Minuten vor der Öffnung parat, kaufen ihr Ticket und steuern dann zuerst zielstrebig zu den Objekten, vor denen sich später die Massen tummeln. Oder sie warten, bis die Mehrheit der Touristen zu Abend isst. Das funktioniert besonders gut bei großen Musentempeln. Denn für die arbeitende Bevölkerung haben viele öffentliche Kulturinstitutionen unter der Woche mindestens einen oder gar zwei Tage längere Öffnungszeiten eingeführt. Der Louvre etwa schließt mittwochs und freitags erst um 21 Uhr statt um 18 Uhr. Das wegen seiner Impressionisten bekannte Musée d’Orsay macht donnerstags seine Pforten sogar erst um 21.45 Uhr zu. Am Freitag haben Londons National Gallery bis 21 Uhr und das riesige British Museum bis 20.30 Uhr offen. Frühaufsteher profitieren von den Öffnungszeiten vieler Kirchen und Kathedralen. In Paris öffnen sich die Pforten von Sacré-Cœur bereits um 6.30 Uhr und die von Notre-Dame um 8 Uhr. Auch Roms Vatikanische Museen schließen bereits um 8 Uhr auf.
- Planen und online vorbuchen In Zeiten von Overtourism wird Spontanität oft mit Warten bestraft. Für populäre Museen, egal ob sie Eintritt verlangen oder gratis sind, und für Publikumsmagneten wie den Eiffelturm lohnt der Blick ins Netz - am besten sobald man weiß, wann es losgeht. Denn dort lassen sich Zeitfenster sowie Eintritt bereits im Vorfeld buchen und bezahlen. Das klappt selbst beim Papst. Wer das Datum und die Uhrzeit seines Besuchs in den Vatikanischen Museen vorher festlegt, kann gegen fünf Euro Zusatzgebühr die Wartelinie überspringen. Ohne Zeitfenster kommt man nur noch rein, wenn man viel Geduld und ein wenig Glück hat.
- Überholspur gegen Extragebühr Andere Sehenswürdigkeiten haben ebenfalls entdeckt, dass Kunden bereit sind, mehr zu bezahlen, um nicht anzustehen. Das London Eye – beliebt wegen seiner Aussicht – hat neben dem Standardpreis auch gleich einen Fast-Track-Preis eingeführt. Der ist rund 14 Euro teurer als der Normalpreis. Dafür jedoch darf man in einer Extraspur direkt in die Kabine. Diese Überholspur lässt sich das New Yorker Empire State Building mit dem Express Pass für 85 US-Dollar geradezu fürstlich bezahlen. Der reguläre Preis für den Lift ins 85. Stockwerk beträgt 44 US-Dollar.
- Alternative Eingänge für Ticketbesitzer Nicht alle Sehenswürdigkeiten haben eine Hintertür. Aber wenn sie eine haben, sollte man sie nutzen. Das klappt natürlich nur, wenn man sich das Ticket bereits online beschafft hat, denn Kassen gibt es ausschließlich in den offiziellen Empfangszonen. So hat zum Beispiel der Tower in London neben dem Haupteingang am West Gate noch den Seiteneingang Middle Drawbridge. Über gleich mehrere Nebeneingänge verfügt der Louvre. Mit Ticket benutzt man den unterirdischen Eingang Carrousel du Louvre statt die spektakuläre Glaspyramide. Besucher, die ein Ticket zusammen mit einer der kostenlosen Führungen gebucht haben, dürfen auch den Gruppen vorbehaltenen Einlass an der Porte de Richelieu nehmen.
- City Pässe statt Anstehen Eine andere Möglichkeit, sich das Warten zu ersparen, sind City Pässe. Dabei fällt die Wahl schwer, denn inzwischen gibt es in den großen Metropolen oft mehrere Anbieter. Die offiziell von der jeweiligen Stadt abgesegneten City Pässe erkennt man daran, dass sie die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel einschließen, nur wenige Schlüsselattraktionen bieten und meist für maximal drei Tage gelten. Bei den anderen City Pässen werden oft zig Aktivitäten angeboten und Käufer müssen genau darauf achten, welcher Pass für sie infrage kommt. In allen Fällen jedoch schenken sich City-Pass-Inhaber das Anstehen vor der Kasse.
- Eine Tour zu ausgefallener Stunde Auf geführte Touren und/oder ungewöhnliche Zeiten greifen Reisende zurück, die nicht nur mehr erfahren oder besondere Eindrücke erleben wollen, sondern auch auf das Warten verzichten möchten. Roms stets volles Kolosseum bietet jeden Dienstag und Donnerstag von 20 Uhr bis 23.30 Uhr geführte Touren durch die antike Arena an. Die Gruppen sind nicht größer als 25 Personen. Die letzte Führung startet um 22.30 Uhr. Ungewöhnliche Besuchszeiten gegen extra hohe Gebühren gewähren Kultureinrichtungen wie das Museum of Modern Art in New York. Gegen 100 US-Dollar Eintritt öffnen sich die Türen des weltberühmten Museums bereits eine Stunde vor der offiziellen Einlasszeit um 10.30 Uhr. Nach der öffentlichen Schließung um 17.30 Uhr kostet der Besuch 125 US-Dollar. Garantiert keine Wartezeit gibt es auch zu einer privaten Besichtigung der Kronjuwelen im Londoner Tower. Ein echter Beefeater führt abendlich kundig und exklusiv für 2400 Pfund (etwa 2800 Euro) von Vitrine zu Vitrine. Ob solo oder maximal 15 Personen - der Preis bleibt gleich. Die gleiche Führung gibt es um 8.15 Uhr morgens, mit 1950 Pfund etwas günstiger.
