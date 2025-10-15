Für 2400 Pfund in den Tower von London? Dafür kann man sich das Anstehen sparen

Städtetrips dauern selten länger als eine Woche. Oft jedoch bestehen die Besuche jedoch aus nicht mehr als einem verlängerten Wochenende. Wenig Zeit, um auch nur das Wichtigste von Rom, Paris, oder New York kennenzulernen. Angesichts so vieler Attraktionen tut jede Stunde Warten einfach weh. Angestanden werden muss heutzutage nicht mehr nur vor den Kassen, sondern oft auch vor dem Sicherheits-Check. Wer sich also nicht die Beine in den Bauch stehen will, umgeht mit ein wenig Vorbereitung lange Schlangen.

Besuchszeiten gegen den Strom Routinierte Museumsbesucher stehen morgens ein paar Minuten vor der Öffnung parat, kaufen ihr Ticket und steuern dann zuerst zielstrebig zu den Objekten, vor denen sich später die Massen tummeln. Oder sie warten, bis die Mehrheit der Touristen zu Abend isst. Das funktioniert besonders gut bei großen Musentempeln. Denn für die arbeitende Bevölkerung haben viele öffentliche Kulturinstitutionen unter der Woche mindestens einen oder gar zwei Tage längere Öffnungszeiten eingeführt. Der Louvre etwa schließt mittwochs und freitags erst um 21 Uhr statt um 18 Uhr. Das wegen seiner Impressionisten bekannte Musée d’Orsay macht donnerstags seine Pforten sogar erst um 21.45 Uhr zu. Am Freitag haben Londons National Gallery bis 21 Uhr und das riesige British Museum bis 20.30 Uhr offen. Frühaufsteher profitieren von den Öffnungszeiten vieler Kirchen und Kathedralen. In Paris öffnen sich die Pforten von Sacré-Cœur bereits um 6.30 Uhr und die von Notre-Dame um 8 Uhr. Auch Roms Vatikanische Museen schließen bereits um 8 Uhr auf.

Planen und online vorbuchen In Zeiten von Overtourism wird Spontanität oft mit Warten bestraft. Für populäre Museen, egal ob sie Eintritt verlangen oder gratis sind, und für Publikumsmagneten wie den Eiffelturm lohnt der Blick ins Netz - am besten sobald man weiß, wann es losgeht. Denn dort lassen sich Zeitfenster sowie Eintritt bereits im Vorfeld buchen und bezahlen. Das klappt selbst beim Papst. Wer das Datum und die Uhrzeit seines Besuchs in den Vatikanischen Museen vorher festlegt, kann gegen fünf Euro Zusatzgebühr die Wartelinie überspringen. Ohne Zeitfenster kommt man nur noch rein, wenn man viel Geduld und ein wenig Glück hat.

Überholspur gegen Extragebühr Andere Sehenswürdigkeiten haben ebenfalls entdeckt, dass Kunden bereit sind, mehr zu bezahlen, um nicht anzustehen. Das London Eye – beliebt wegen seiner Aussicht – hat neben dem Standardpreis auch gleich einen Fast-Track-Preis eingeführt. Der ist rund 14 Euro teurer als der Normalpreis. Dafür jedoch darf man in einer Extraspur direkt in die Kabine. Diese Überholspur lässt sich das New Yorker Empire State Building mit dem Express Pass für 85 US-Dollar geradezu fürstlich bezahlen. Der reguläre Preis für den Lift ins 85. Stockwerk beträgt 44 US-Dollar.