Mangelnde Hygiene? Dieses Jahr häufen sich die Norovirus-Fälle auf Kreuzfahrtschiffen

Das Norovirus kennt keine Klassenunterschiede. Mitte März erwischte es eines der feinsten Kreuzfahrtschiffe der Welt: Auf dem Flaggschiff der Reederei Cunard Line – Queen Mary 2 – mussten sich unerwartet 266 von 2538 Passagieren und 17 von 1232 Besatzungsmitgliedern heftig übergeben und hatten Durchfall. Der US-Gesundheitsbehörde (CDC) wurde ein akuter Norovirusausbruch gemeldet.

Norovirus-Ausbrüche sorgen derzeit auf Kreuzfahrtschiffen weltweit für Unruhe: Bis Anfang Mai wurden bereits 14 Ausbrüche der hoch ansteckenden Magen-Darm-Erkrankung auf Kreuzfahrten registriert – fast so viele wie im gesamten Vorjahr. „Wer sich auf eine Kreuzfahrt begibt, sollte sich bewusst sein, dass Noroviren unter den Bedingungen an Bord ideale Voraussetzungen für eine rasche Verbreitung finden – wie überall, wo viele Menschen auf engerem Raum zusammenkommen“, betont Prof. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reisemedizin in Düsseldorf.

Immer mehr Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen: Noch kein Impfstoff gegen Noroviren

Laut dem Vessel Sanitation Program der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden in diesem Jahr bis zum Meldedatum 5. Mai bereits 16 Ausbrüche von Magen-Darm-Erkrankungen auf Kreuzfahrtschiffen gemeldet, davon 14 durch Noroviren. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 waren es 18 Ausbrüche. Den bislang größten Ausbruch 2025 verzeichnete die Queen Mary 2 auf einer Karibik-Kreuzfahrt. Auch auf der Eurodam kam es bereits zu zwei Ausbrüchen mit jeweils rund 150 Betroffenen.

Ein zugelassener Impfstoff gegen Noroviren existiere bislang nicht, informiert das Centrum für Reisemedizin. „Es laufen zwar mehrere klinische Studien, aber bis zur Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffs bleibt Prävention entscheidend“, so Jelinek. Noroviren seien weltweit verbreitet, hoch ansteckend und benötigen nur eine geringe Infektionsdosis. Die Übertragung erfolge meist fäkal-oral, könne aber auch über die Luft stattfinden.

Die amerikanische CDC ist die einzige Gesundheitsbehörde der Welt, die akribisch Buch über Norovirusinfektionen auf Kreuzfahrten führt, vorausgesetzt drei Prozent aller Personen an Bord erkranken daran. Allerdings musste die US-Gesundheitsbehörde starke personelle Kürzungen im Zuge von Elon Musks Anti-Bürokratie-Feldzug hinnehmen. Rund 10.000 Mitarbeiter wurden entlassen. Die Personalnot gefährdet nun die Kontrolle von Hygienevorschriften und die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Noroviren sind natürlich auch auf Schiffen jenseits der USA unterwegs. Aber es gibt keine Meldepflicht dafür.

Hoher Druck bei den Kreuzfahrtverbänden

Wegen der vielen Vorfälle im ersten Quartal dieses Jahres stehen der internationale Kreuzfahrtverband (CLIA) und die CDC unter Druck, Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle zu verschärfen. Es geht darum, Schwachstellen bei der Kontrolle von Speisesälen, Küchen, Trinkwassersystemen, Schwimmbädern und Kinderspielplätzen zu finden, die Schiffskonstruktion auf Hygienelücken zu prüfen und den Ursprüngen der Infektionen nachzugehen.

Um einer Infektion mit Noroviren vorzubeugen, rät Thomas Jelinek zur guten Händehygiene. „Das ist der wichtigste Schutz – gerade nach dem Toilettengang und vor dem Essen.“

Das sind auf einem Kreuzfahrtschiff die klassischen Fallen für eine Infektion

Das bedeutet zugleich, dass alles, was Hunderte von fremden Händen befingern, nicht angefasst wird. Treppengeländer und Aufzugsknöpfe gehören zu den klassischen Infektionsfallen. Auch das beliebte Buffet entpuppt sich als Goldgrube für Viren, weil viele Personen den Rand von Platten und Schüsseln anfassen oder alle das gleiche Brotmesser benutzen. Auch greifen sehr viele ungewaschene Hände in Besteckkörbe. Wer jetzt noch darauf achtet, sich mit den eigenen Fingern nicht ins Gesicht zu fassen (Augen reiben), der hat bereits viel dafür getan, das Virus abzuwehren.

Im Kasino, Theater oder Kino tragen übervorsichtige Menschen Maske, weil man eng an eng sitzt. Das Gemeine am Norovirus ist, dass es schlecht im Vorfeld zu erkennen ist. Wer seinen Mitmenschen wohlgesonnen ist, trägt bei der geringsten Unpässlichkeit vorsichtshalber Maske. Fühlt man sich krank, geht‘s umgehend zum Schiffsarzt und in die eigene Kabine. Apropos Kabinen – die sind ja zum Glück mit eigenen Bädern inklusive Toilette ausgestattet. Damit erübrigt sich aus Hygienegründen der Besuch der öffentlichen Toiletten, die schließlich von vielen, vielen anderen Gästen frequentiert werden.

17 Millionen Menschen machten 2024 eine Kreuzfahrt

Wem jetzt die Lust an einer Kreuzfahrt vergangen ist, der sollte sich die Statistik vor Augen halten. Das Kreuzfahrt-Portal Cruisetricks.de hat die Zahlen sortiert und ins Verhältnis gesetzt. Demzufolge waren im vergangenen Jahr von den 18 Norovirus-Ausbrüchen, die der CDC gemeldet wurden, 1861 Personen betroffen. Die Zahl der Reisenden, die sich auf in den USA meldepflichtigen Kreuzfahrtschiffen befand, betrug dagegen geschätzte 17 Millionen.