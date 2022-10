Mit King Charles in den Pilzen

Plus Im Wald des Cairngorms Nationalparks taucht der neue britische Monarch aus dem Nichts auf. Eine Stippvisite im schottischen Hochland mit Überraschungsmoment.

Wir waren ein kleines Grüppchen enthusiastischer Wanderinnen im Cairngorms Nationalpark nordwestlich von Braemar. Der Herbst hatte die schottischen Highlands längst im Griff. Besenheide und Erika waren verblüht, Blaubeeren und Schlehen gepflückt. War es nicht grad noch August und das heilige Kraut der Druiden hatte die Täler und Hänge mit prachtvollem Purpur geflutet? Nun erlosch die Landschaft. Nur die Früchte der Vogelbeeren leuchteten weit, so wie die roten Hüte der zahlreichen Fliegenpilze zu Füßen der Birken, die unseren Weg säumten. Die Landschaft troff vor Nässe. Es duftete nach Pfifferlingen, nach Morcheln. Es war die Zeit der Pilze.