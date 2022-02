Mittlerer Osten

vor 31 Min.

Als Dubai noch kein Emirat der Superlative sondern ein Fischerdorf war

Plus Das Emirat Dubai zieht mit der Expo derzeit viele Touristinnen und Touristen an. Im Schatten der Schau gerät ein Jubiläum fast in Vergessenheit.

Von Till Hofmann

Lieselotte und Mohammed haben sich vor 50 Jahren getraut – gegen alle Widerstände. Sie lernte als Abiturientin auf der Abschlussfahrt in England ausgerechnet einen jungen Studenten aus Dubai kennen. Gegen die Eheschließung der frisch Verliebten gingen beide Elternhäuser mit Leidenschaft zu Werke. Zu den „Wilden“ in die Wüste ziehen? Eine Ausländerin heiraten? Kommt nicht in Frage. Die jeweilige Drohung, sich im Falle einer Heirat besser nicht mehr bei der Familie blicken zu lassen, verfehlte ihre Wirkung. Das kann Saud Mohammed bin Hareb nur als Glücksfall empfinden. Der 34-Jährige ist der Sohn der beiden „Abtrünnigen“. Er bearbeitet für Dubai-Tourismus unter anderem die deutschsprachigen Märkte.

