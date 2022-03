Neue Offenheit, alter Schrecken: Wie sich Saudi-Arabien Reisenden öffnet

Corona hatte die Öffnung des Landes ausgebremst, das soll sich nun ändern. Das Land bietet eine spektakuläre Natur, viel Gastfreundschaft – aber liefert auch tief verstörende Nachrichten.

Großartige Wüstenlandschaften, dazu ein streng religiös geprägtes Leben, so stellt man sich Saudi-Arabien noch im Flugzeug vor. Nur einen Tag später traut man dann allerdings seinen Augen nicht mehr: In Riad, dieser acht Millionen Einwohner-Stadt mitten in der Wüste, blinken am Eingang des Boulevards die Neon-Lichter, als ob sie dem Times Square in New York Konkurrenz machen müssen. Ein abgegrenzter Vergnügungspark voll schriller Werbung, Wasserspielen, Open-Air-Konzerten. Und die jungen Saudis tummeln sich dort abends – in ihrer traditionellen Kleidung: Die Männer in ihren weißen Kleidern samt Kopfbedeckung, die Frauen ganz in Schwarz samt Gesichtsschleier. Das einzige, was weit und breit nicht zu bekommen ist, weder draußen an einem der Stände oder in den Restaurants, ist Alkohol.

Vor zwei Jahren hat sich Saudi-Arabien für den Tourismus geöffnet, es geht jetzt den Weg, den vor ihm schon die Arabischen Emirate und Dubai eingeschlagen haben, um sich finanziell unabhängiger vom Erdölgeschäft zu machen. Seitdem gibt das Land auch Touristen-Visas aus, die allerdings im Vergleich zu den Emiraten mit Kosten von 140 Euro sich im Hochpreis-Bereich bewegen. Auf ein paar – vielleicht auch lieb gewonnene Angewohnheiten müssen die Reisenden verzichten: zum Beispiel das gute Glas Wein abends, während man über dieses faszinierende, aber auch rätselhafte Land nachdenkt.

Eine markante Felsformation in der Ausgrabungsstätte von Hegra. Foto: Richard Mayr

Gerade sind es vollkommen verstörende Nachrichten, die aus Saudi-Arabien kommen: 81 Menschen sind am Wochenende wegen Terrorismusvorwürfen hingerichtet worden. Der Blogger Raif Badawi, der zehn Jahre im Gefängnis saß, weil er gefordert hatte, Religion und Staat zu trennen, wurde zwar freigelassen, darf aber zehn Jahre das Land nicht verlassen. Das ist das eine Bild dieser absoluten Monarchie, das man als Reisender mit sich herumträgt: ein Staat, dessen Macht- und Rechtssystem dem unseren fundamental widerspricht.

Einblicke in das private Leben der Saudis

Dieses Wissen ist die ganze Zeit mit im Reisegepäck. Aber dann entpuppen sich Großstädte wie Riad und Dschidda, mit seinen viereinhalb Millionen Einwohnern, als Orte, an denen man sich tatsächlich willkommen und nie bedroht fühlt, begegnen einem die Menschen mit einer Gastfreundlichkeit, die man in Deutschland nicht gewohnt ist. „Wir lieben es, mit Fremden zu sprechen“, sagt zum Beispiel Abdullah AlSadoun, ehemaliger Pilot in der Armee, Majorgeneral, früher Mitglied des Rates, der den König berät. Er zum Beispiel öffnet sein Haus gerne für Touristen, ist Teil des Projektes, in dem Touristen Gastfamilien in Saudi-Arabien zu Hause besuchen können, um einen Eindruck von den Menschen und von dem Leben der Saudis zu bekommen.

Im Fall von AlSadoun ist das eine moderne Stadtvilla mitten in dieser Großstadt Riad, eine Oase zwischen den großen Straßenfluchten. Es gibt dort ein eigenes Häuschen für die Kaffeezeremonie, die die Saudis als Begrüßungsritual zelebrieren. Der Gastgeber saß früher dabei an einem Feuer, röstete selbst den frischen Kaffee über den Flammen, bevor er die Bohnen geräuschvoll zermahlte. Das dabei entstehende Glockenspiel signalisierte der ganzen Familie, dass es nun losging. AlSadoun hat den Kaffee mit viel Kardamom schon vorbereitet und lässt ihn in kleinen Portionen einschenken. Klein, damit es Gelegenheit gibt, wieder nachzuschenken. „Wenn die Tasse voll gemacht wird, heißt das, dass man nicht willkommen ist“, erklärt der Gastgeber der Reisegruppe aus Deutschland. Im Haus begrüßt dann AlSadouns Frau die Gäste und übernimmt das Regiment.

Riad ist eine moderne Millionenmetropole, erinnert in ihrem schachbrettartigen Aufbau und ihrer Fixierung auf den Autoverkehr an amerikanische Großstädte. Der Verkehr auf den großen Hauptverkehrsachsen steht nie still, nicht einmal nachts. An der Zentralachse entstehen gerade Wolkenkratzer, eines der vielen Giga-Projekte in Saudi-Arabien, die mit Vehemenz vorangetrieben werden.

Ein anderes ist in Riad die Restaurierung von Diriyya, dem Geburtsort des ersten Saudi-Staats, einer Festungsstadt im 18. Jahrhundert und Heimat der Herrscher-Familie Al Saud. Dort findet sich zum einen die Welterbe-Stätte, die saniert und touristisch erschlossen wird. Und nebenan auf dem benachbarten Hügel entsteht synchron ein Touristenviertel neu auf alter Substanz, in dem 18 Fünf-Sterne-Hotels eröffnen und in der Nachbarschaft auch Restaurants und Geschäfte entstehen sollen. Diriyya soll ein Touristenmagnet werden.

Diriyya: Video-Spektakler erzählt Geschichte alten saudischen Stadt

Bei Sonderführungen kann man die Teile der Anlage, die jetzt schon gangbar sind, sehen: Lehmziegelbauten, die es heute in Riad fast gar nicht mehr zu sehen gibt. Remineszenz an das alte Saudi-Arabien, als in Riad nur ein paar tausend Menschen lebten, weil die Oase mitten in der Wüste nicht mehr hergab. Abschluss der Besichtigung ist ein Video-Spektakel, das auf die alten Mauern der Festung projiziert wird. Erzählt wird, wie Saudi-Arabien von Diriyya aus entstanden ist.

Times-Square-Atmosphäre in Riad: auf dem Boulevard. Foto: Richard Mayr

Kämpfe mit den Türken, verlorene Schlachten, ein Selbst-Opfer des Herrschers. Später die erfolgreiche Staatsgründung unter Abd al Aziz, in dessen direkter Folge am Schluss Kronprinz Mohammed bin Salman eingeblendet wird. Aus dem Touristen-Spektakel wird gleichzeitig auch Werbung in des Kronprinzen Sache. Einmal darauf aufmerksam geworden, findet sich dieser Hinweis der Mohammed bin Salman in eine Reihe mit Abd al Aziz rückt auf Plakaten in der Stadt, aber zum Beispiel auch als Abschluss der Dauerausstellung des Nationalmuseums.

Die Landschaft Saudi-Arabiens ist betörend schön

Das sind die Gegensätze, die sich von außen kommend schnell wahrnehmen lassen: moderne Millionencity und absolute Monarchie; amerikanisch anmutende Einkaufstempel und das Geburtsland des Islam mit der großen Pilgerstätte Mekka; ein Meer aus Autos in der Stadt, ein Meer aus Sand drumherum. Aber: Dieser Staat öffnet sich gerade nicht nur touristisch, Künstlerinnen und Künstler haben auf der Riad-Biennale ihre Arbeiten präsentiert.

Man sieht Frauen Autos fahren, abends zusammen auf dem Boulevard flanieren. Und an den beeindruckendsten Orten des Landes entsteht gerade neue touristische Infrastruktur – etwa in Al Ula.

Dort – und nicht in Riad – begegnet man dem Naturschauspiel Saudi-Arabien. Das nimmt einen gefangen, besetzt die Sinne nachhaltig. Eine betörend schöne Landschaft ist dort vor 400 Millionen Jahren entstanden, ein Gemisch aus Fels, Tälern und Sand, das sich immer wieder so verdichtet, dass man nur noch verweilen und schauen möchte. In dieser Landschaft konnte sich das wenige Wasser sammeln, manche Täler waren fruchtbar, Menschen siedelten dort schon vor Jahrtausenden.

Al Ula ist historischer Boden, und das Aushängeschild sind die Grabungen von Hegra, der Schwesterstadt zu Petra in Jordanien. Die Felsgräber, die die Nabatäer vor 2000 Jahren in die Felsen geschlagen und gemeißelt haben, liegen in Hegra weiträumiger verstreut. Es gibt kleine Portale, große Portale, für Frauen, für Männer. Noch gibt es keine Zäune und Absperrungen vor den Grabungen, reicht es aus, wenn die Führerinnen und Führer sagen, dass man die Grabstätten nicht betreten darf. Aber man spürt schon, dass sich das in ein paar Jahren ändern wird, wenn die touristischen Ströme tatsächlich in diesem Land ankommen werden. Wer bald nach Saudi-Arabien reist, erlebt das alles noch vor dem großen Andrang.

Die Konzerthallt in Al Ula ist komplett verspiegelt

Entdeckungen gibt es viele zu machen. Wunderbare Hotelanlagen zum Beispiel in Al Ula, die in der Natur förmlich aufgehen. Etwa die Anlage, die die Habitas-Hotelgruppe aus Mexiko angelegt hat: Ihr Credo – nachhaltiger Tourismus, deshalb haben die einzeln stehende Unterkünfte keine betonierten Fundamente, kann die komplette Anlage auch wieder entfernt werden. Der Hauptdarsteller soll die Natur bleiben, und Hotelchef Mohamed Kamel erklärt, dass die Gäste bei ihnen zu Freunden werden sollen. Allerdings müssen sie einen gut gefüllten Geldbeutel mitbringen, denn dieser Naturzauber kostet mindestens 350 Euro pro Person und Nacht.

Ein paar Kilometer davon entfernt in einem anderen Tal steht ein neues Gebäude, das seine Betrachter schwindlig macht. Die Außenwand dieses Quaders besteht aus vielen Spiegel-Elementen, die sich zu einem einzigen großen zusammentun, ein Spiegel für eine Familie von Riesen oder eben für diese Landschaft: Himmel, Fels und Sand werden verdoppelt, gehen nahtlos ineinander über, das Gebäude löst sich, je nach Perspektive, immer wieder in Luft auf. Ein Fest für Fotografen – oder aber Musikliebhaber: In der 2020 fertig gestellten Maraya Konzerthalle sind auch schon die Opernsängerin Andrea Bocelli und Rocksänger Lionel Richie aufgetreten.

Saudi-Arabien sucht Perspektive für eine Zeit nach dem Erdöl-Boom

Und wenn Saudis dann erzählen, ob in Riad, in Al Ula oder in Dschidda, was alles geplant ist, was alles entstehen soll, mit welchen nachhaltigen Ideen der Tourismus entwickelt werden soll, spürt man, dass Zukunft in Saudi-Arabien kein Wort ist, dass fest mit Angst verbunden ist. Zukunft ist in Saudi-Arabien etwas, das gerade und mit großer Leidenschaft gestaltet wird. Die Bevölkerung, 34 Millionen Einwohner, ist jung, das Durchschnittsalter liegt bei 29 Jahren. Und allen ist klar, dass das Land eine Perspektive für die Zeit nach dem Erdöl benötigt.

Man hat auch den Eindruck, dass Saudi-Arabien das Tempo beibehält, mit dem es sich von 1930 an auf den Weg in die technische Gegenwart gemacht hat. Genauso schnell geht es jetzt weiter in die Zukunft. Wenn es um Bauten geht, wenn es um die Wirtschaft geht, wenn es ums Geldverdienen geht, dann gibt es Mega- und Gigaprojekte. Das Tempo, mit dem das Rechts- und Staatssystem modernisiert werden, ist allerdings ein anderes: 81 Hinrichtungen an einem Tag, eine absolute Monarchie, in der das, was man Parlament nennt, nur eine beratende Funktion hat. Dazu führt das Land im Jemen einen Stellvertreterkrieg mit dem Iran. Das ist die Seite von Saudi-Arabien, die einen wieder zu Hause angekommen schnell einholt.