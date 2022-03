Unterwegs mit dem Luxuszug: ein exklusiver Ausflug nach Lindau

Plus Bei dem noblen Ausflug im gläsernen Waggon kocht der Zwei-Sterne-Koch Tohru Nakamura. Warum das alles ein bisschen zauberhaft ist...

Der Ort klingt schon mal nach Zauberlehrling: Gleis 181/2. Doch wer mit dem Luxon fahren will, muss nicht durch die Wand wie die Hogwarts-Schüler aus den Harry Potter-Büchern, sondern nur am Münchner Hauptbahnhof bis zum Ende von Gleis 18. Da steht er dann, der Panorama-Zug von RailAdventure oder das „Juwel auf Schienen“, wie Geschäftsführer Alex Dworczek den gut 26 Meter langen Zug nennt.