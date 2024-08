Lasershow am Uluru erweckt Outback zum Leben

Während sich am Horizont die Umrisse des majestätischen Uluru in der Morgendämmerung abzeichnen, erwacht in der Ebene davor das Outback zum Leben. Mit neuester Laser- und Videotechnik werden Motive eines Gemäldes indigener Aṉangu-Künstlerinnen auf Bäume, Büsche und rote Erde projiziert, untermalt von einem stimmungsvollen Soundtrack. Touristen bestaunen das Spektakel von einer Plattform aus. Manche haben Tränen in den Augen, so beeindruckend ist das Szenario.

Das Outback als natürliche Leinwand

«Sunrise Journeys» heißt die neueste Attraktion im «Red Centre» von Australien, die seit dem 1. August täglich zum Sonnenaufgang zu bewundern ist. Die Aṉangu - das indigene Volk dieser Region des Northern Territory und die traditionellen Besitzer des 550 Millionen Jahre alten Uluru (früher: Ayers Rock) - erzählen dabei bild- und wortgewaltig von der spirituellen Verbindung zu ihrem Land.

Das Outback verwandelt sich unvermittelt in eine natürliche Leinwand für das Bild «Ngura Nganampa Wiṟu Mulapa» (deutsch etwa: Unser Land ist wahrlich wunderschön) der Künstlerinnen Selina Kulitja, Denise Brady und Valerie Brumby. Symbolische Motive wie Fußabdrücke, Wasserlöcher, Vögel oder traditionelle Pflanzen scheinen in der Landschaft zu tanzen, während am Horizont farbenprächtig die Sonne aufgeht. Das Originalbild, im Stil der bekannten Dot-Paintings der australischen Ureinwohner gemalt, ist in der nahe gelegenen Gallery of Central Australia zu bewundern.

Anschließend erwartet die Besucher ein Frühstück auf der Plattform mit Blick auf den Uluru und die Felsformation Kata Tjuta (früher: die Olgas). Insgesamt dauert der Ausflug von der Touristensiedlung Ayers Rock Resort (Yulara) aus etwa zweieinhalb Stunden. Buchungen sind in den Hotels vor Ort oder online möglich.

Lasershow «Wintjiri Wiru»

Sunrise Journeys reiht sich ein in weitere, bereits etablierte Erlebnisse für Touristen am Uluru. Berühmt ist etwa die Laser-, Licht- und Drohnenshow «Wintjiri Wiru», bei der 1200 Drohnen kurz nach Sonnenuntergang Bilder aus der Aborigine-Mythologie über dem ikonischen Berg in den Himmel malen. Beliebt ist zudem die kulturelle Tour «Desert Awakenings» in den Uluru-Kata Tjuta National Park, bei der die Teilnehmer die Spiritualität des Uluru hautnah erleben.

Durch Laser, Licht und Videoprojektionen wird die Geschichte der Künstlerinnen von der Leinwand auf die Landschaft übertragen.

Von August 2024 bis März 2025 findet die Lasershow «Sunrise Journeys» täglich jeden Morgen statt. Die Besucher können die Show auf einer Plattform mit Panoramablick auf Uluru und Kata Tjuta erleben.

Die Lasershow basiert auf einem Kunstwerk von drei Aṉangu-Künstlerinnen.