Diese neuen Nachtzug-Verbindungen sind geplant.

Mit dem Zug nach Schweden, Italien oder Kroatien? Das geht. Und wer mit dem Nachtzug fährt, spart sich sogar eine Nacht im Hotel. Welche Verbindungen geplant sind, lesen Sie hier.

Einschlafen und in einem anderen Land wieder aufwachen? Das geht nicht nur im Flugzeug. Das Nachtzugnetz in Deutschland wird immer weiter ausgebaut.

Und auch wenn die Bahn in Deutschland öfter Schlagzeilen wegen Warnstreiks oder technischen Defekten macht, gibt es trotzdem auch positive Neuigkeiten. Denn Bahnreisende kommen bald nicht mehr nur nach Österreich, Ungarn oder in die Niederlande. Denn ab diesem Jahr kommen neue Nachtzug-Verbindungen ins Ausland dazu. Damit lassen sich auch Solo-Trips gut unternehmen. Welche genau das sind, lesen Sie hier.

Nachtzug-Verbindungen: Über Nacht nach Schweden

Wer von Hamburg aus in den Norden fahren möchte, kann in den SJ Nachtzug einsteigen. Denn dieser fährt das ganze Jahr über nach Stockholm. Und das über Nacht. Rund 12 Stunden braucht der Zug von der Hansestadt in die schwedische Hauptstadt.

In den Sommermonaten fährt der Zug sogar in Berlin los. Dafür brauchen Reisende zwar etwa eineinhalb Stunden länger, doch fällt der Umstieg in Hamburg weg. Ab März geht es los auf der Strecke Berlin - Stockholm.

Mit dem Zug nach Rom und Mailand

Die italienische Staatsbahn fährt seit 2009 nicht mehr über den Brenner. Derzeit kommt man mit dem NightJet von München aus bis nach Rom oder Genua - doch diese Strecke wird von der Österreichischen Bundesbahn betrieben.

Nun will auch die italienische Staatsbahn wieder ins Nachtzuggeschäft einsteigen. Wie merkur.de berichtet, sollen nämlich gleich zwei neue Verbindungen von Deutschland aus nach Italien entstehen. Und das noch bevor der Brennerbasistunnel 2030 fertig wird.

2025 soll es losgehen mit den Verbindungen nach Rom und Mailand. Denn tagsüber gibt es derzeit überhaupt keine Direktzüge nach Italien. Und auch die Maut-Erhöhung macht das Reisen mit dem Auto nach Italien unattraktiv.

Nachtzug-Verbindungen: Von Berlin nach Brüssel und Paris

Wer von der Hauptstadt aus über Nacht verreisen will, war bislang auf ein paar wenige Ziele beschränkt. Wie die Bahn bereits 2021 in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollen im Dezember zwei neue NightJets von Berlin ins Ausland fahren. So sollen die Strecken Berlin - Paris und Berlin - Brüssel an den Start gehen.