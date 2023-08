Vietnam, Hainan, Kenia: Drei Visa-News in der Fernreise

In vielen Reiseländern braucht es neben einem gültigen Pass ein Visum. Weil sich die Regeln dazu immer wieder ändern können, sollte man sich frühzeitig informieren. Das zeigen drei aktuelle Beispiele.

Auch für längere Urlaube in Vietnam brauchen deutsche Reisende kein Visum mehr. Der visumfreie Aufenthalt in dem südostasiatischen Land ist nun bis maximal 45 Tage, also gut sechs Wochen am Stück, möglich.

Die beiden Tage der Ein- und Ausreise werden mitgezählt und man muss bei der Einreise einen Ausdruck des Rück- oder Weiterflugtickets vorzeigen können. Zudem muss der Reisepass bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Darauf weist das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen zu Vietnam hin.

Laut dem Fachportal "fvw.de" war ein visumfreier Aufenthalt im Land für deutsche Staatsbürger davor für maximal 15 Tage möglich.

Visafrei zum "Hawaii Chinas"

Von Vietnam sind es nur wenige hundert Kilometer übers Südchinesische Meer bis nach Hainan. Auch für Reisen auf die chinesische Urlaubsinsel entfällt für deutsche Staatsbürger jetzt für Aufenthalte von bis zu 30 Tagen die Pflicht zum Visum - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

So sei eine Registrierung durch ein chinesisches Reisebüro nötig und als Reisender muss man direkt über einen Drittstaat oder über Hongkong einfliegen, erklärt das chinesische Fremdenverkehrsamt. Die Lockerung der Visaregeln für Hainan waren bereits vor Corona eingeführt, im Zuge der Pandemie allerdings ausgesetzt worden. Die Tropeninsel gilt als das "Hawaii Chinas".

Kein Visum bei Einreise mehr in Kenia

Neuigkeiten gibt es auch für Urlauberinnen und Urlauber, die eine Reise nach Kenia geplant haben. Es sei keine Erteilung eines "Visa on arrival", also bei Ankunft im Land, mehr möglich, schreibt das Auswärtige Amt unter Verweis auf kenianische Behörden.

Für Reisende heißt das: Sie müssen das Dokument vor der Reise online beantragen. Die Kenianische Botschaft in Deutschland rät sich mindestens eine Woche vor Reisebeginn darum zu kümmern.

Den Antrag stellt man unter https://evisa.go.ke. Der Kostenpunkt fürs Visum: 51 US-Dollar.

(dpa)