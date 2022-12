Am Riedbergpass kann man Gämsen in freier Wildbahn beobachten

Am Riedbergpass im Oberallgäu hat eine Beobachtungsstation für Gämsen eröffnet. Der Besuch lohnt sich. Mit etwas Geduld können Interessierte den Tieren beim Fressen zusehen.

Mit bloßem Augen ist sie zwischen den Bäumen und Felsen nicht zu erkennen. Doch beim Blick durch das Fernrohr zeigt sich die braune Gämse deutlich: Sie hebt kurz den Kopf, glotzt herüber und knabbert weiter im Gras. Ein besonderer Moment, den Besuchende mit etwas Glück erleben können, wenn sie an der Gamsbeobachtungsstation am Riedbergpass halten.

Das Gebiet am Riedbergpass ist als Ruhezone ausgewiesen

Der kleine Holzbau, Anfang Oktober eröffnet, ist frei zugänglich und bietet eine wunderbare Aussicht auf die Nordseite des Besler-Massivs im Oberallgäu. Rund 80 Gämsen sind in dem steilen Gelände südlich der Passstraße beheimatet. Das Gebiet ist als Ruhezone ausgewiesen, wird also nicht bejagt und eignet sich damit bestens, um die Tiere in freier Wildbahn zu beobachten, ohne in ihren Lebensraum einzudringen. Zwei Fernrohre sind an der Station aufgebaut.

Ein weiteres markiert im Blickfeld, wo sich der Gipfel des 1600 Meter hohen Besler befindet und welche anderen Tiere in dem Gebiet leben – wie der Rothirsch, das Reh oder der Mäusebussard. Deren Stimmen lassen sich per Knopfdruck an einer Tafel abspielen. So können Besuchende dem Röhren und Pfeifen der Tiere lauschen und rätseln, welches Geräusch zu welchem Bergbewohner gehört.

Wer am Riedbergpass Gämsen sehen möchte, muss Geduld mitbringen

Bei der Gämse erklingt ein seltsames Rattern. Ist sie in Gefahr, gibt sie laute Warnpfiffe von sich, weiß Rangerin Britta Löw. Seit vier Jahren bietet sie Touren zur Gamsbeobachtung an. „Selbst in steilem Gelände können Gämsen bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell sein“, sagt sie. Das Alter der Tiere lasse sich an den Hörnern ablesen, denn wie bei Bäumen bilden sich Ringe. „Diese zu zählen, ist gar nicht so einfach“, sagt Löw. Gämsen können bis zu 20 Jahre alt werden. Dank ihrer elastischen Hufe sind sie hervorragende Kletterer. Das lässt sich auch von der Station aus gut beobachten. Etwas Geduld sollte man aber mitbringen, denn es kann dauern, bis eine Gämse ins Visier des Fernrohrs hüpft. Manchmal lässt sich auch gar keine blicken.

Die Station ist mit dem Auto gut zu erreichen. Von Obermaiselstein führt der Riedbergpass bis zum Abzweig Wannenkopfhütte. Der Parkplatz kann im Sommer voll sein. Wer Gämsen sehen und danach eine kleine Wanderung machen möchte, nimmt besser den Bus. Von der Beobachtungsstation führen Wege zur Herzbergalpe, in Richtung Schönbergalpe oder zurück nach Obermaiselstein.

Gut zu wissen:

Anfahrt Die Gamsbeobachtungsstation liegt am Riedbergpass gegenüber des Parkplatzes Wannenkopfhütte oberhalb eines kleinen Salzsilos. Von Obermaiselstein ist der Holzbau gut mit dem Bus zu erreichen.

Führungen Die Station ist das ganze Jahr frei zugänglich und kostenlos nutzbar. Von Juni bis Ende September bietet das „Zentrum Naturerlebnis Alpin“ geführte Touren an. Außerdem lassen sich Murmeltiere, Steinböcke, Adler oder Schneehühner beobachten.