Im Salzkammergut, da kammer gut... Kulturhauptstadt sein

Unter dem Motto „Kultur ist das neue Salz“ präsentiert sich das Salzkammergut mit 23 Gemeinden als europäische Kulturhauptstadt 2024. Ein Besuch bei Machern und Sehenswürdigkeiten.

Es ist eine Premiere: Erstmals wird 2024 mit dem Salzkammergut ein ländlicher Raum mit 23 Gemeinden Kulturhauptstadt. Das hatten nicht einmal die Verantwortlichen erwartet. Als „Wunder“ bezeichnet Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer von Salzkammergut Tourismus-Marketing, denn auch diese Entscheidung der Europäischen Gemeinschaft. Unter dem Motto „Kultur ist das neue Salz“ will das Salzkammergut im Kulturhauptstadt-Jahr ein neues Kapitel aufschlagen und zeigen, was die Region mit ihrer k.u.k.-Sommerfrische-Tradition immer noch verbindet.

„Hier wird Tradition gelebt“, sagt Michael Spechtenhauser und verweist auf den Zusammenklang von Geschichte, Kultur, Natur und Kulinarik im Salzkammergut. Im Kulturhauptstadtjahr wird hier viel geboten sein. Eine Reise zu innovativen Machern und den Sehenswürdigkeiten der Region.

Im Hotel der Träume in Bad Mitterdorf kann man nicht wohnen



Das Hotel der Träume in Bad Mitterndorf wird als „das vermutlich beste Hotel der Welt“ beworben, ist es doch mobil und umweltfreundlich – da rein imaginär. Es entsteht über eine individuelle Tonspur auf einer grünen Wiese. Wohnen kann man darin allerdings nicht.

Ganz real ist dagegen der Alpengarten Bad Aussee, 1913 vom damaligen Pastor Dr. Selle am Ischlberg in einem aufgelassenen Steinbruch gegründet und heute vom Verein Naturerlebniszentrum Alpengarten Bad Aussee getragen und von Anna und Thomas Steiner geführt. Auf 12.000 Quadratmetern gedeihen 2000 verschiedene Pflanzenarten aus aller Welt. Hier sollen Künstler die Themen Biodiversität und die Beziehung des Menschen zur alpinen wie voralpinen Landschaft visualisieren.

Die Hofzuckerbäckerei Zauner in Bad Ischl ist eine Institution. Seniorchef Josef Zauner wirkt noch immer mit. Foto: Lilo Solcher

Die Hofzuckerbäckerei in Bad Ischl hat Österreichs größtes Kuchenbüfett

Für Reisende ist jedoch vor allem Genuss ein wichtiges Thema. Das weiß natürlich Josef Zauner, der Senior der Hofzuckerbäckerei Zauner, die in der Pfarrgasse von Bad Ischl mit „ Österreichs größtem Kuchenbüfett“ aufwartet. Der joviale Senior – weiße Haare, breites Lächeln – hat immerhin über ein halbes Jahrhundert in der Backstube verbracht. „Das war meine Leidenschaft“, sagt er. Auch wenn er den Betrieb an seinen Sohn Philipp (29) und damit an die siebte Generation übergeben hat, bleibt er der Konditorei und den 30 Konditoren verbunden. Schließlich kennt der Seniorchef die Rezepte und Geschichten all der süßen Verführungen, die in die ganze Welt verschickt werden.

Er kann erzählen, wie der berühmte Zauner-Stollen „aus Zufall“ entstand, was das Geheimnis des Ischler Törtchens ist und wie die Klassische Kaisertorte zu ihrem Namen kam: Wenn zur Zeit von Kaiser Franz Joseph, der 80 Sommermonate in Bad Ischl verbrachte, die Hofküche in der Kaiservilla zu klein war für eine Einladung, habe Zauner das Catering übernommen. Für den k.u.k.-Hoflieferanten sei damals die Schoko-Karamell-Creme in Gläsern obligatorisch gewesen. Daraus sei dann die Idee zur Torte entstanden. Heute bietet das Zauner 250 Tortenspezialitäten und 60 Pralinensorten aus eigener Herstellung. Im Sommer werden zwischen 4000 und 5000 frische Mehlspeisen produziert. „Es gibt nichts, was wir nicht machen“, sagt der Senior, der selbst jeden Tag eine Süßspeise isst. Dazu eine Melange – das ist für Josef Zauner Genuss-Kultur.

Haubenkoch Lukas Nagl hat die Welt erkundet, bevor er an den Traunsee zurückgekehrt ist Foto: Lilo Solcher

Am Traunsee wirkt Lukas Nagl, der Koch des Jahres 2023

Lukas Nagl gehört mit seinen 35 Jahren schon zur nächsten Generation, und er ist nicht nur Vier-Hauben-Koch, sondern auch Koch des Jahres 2023. Der jungenhafte Familienvater mit dem markanten Vollbart ist seit elf Jahren Chefkoch im Gourmetrestaurant am Traunsee. Nach dem Abitur hat er an der Tourismusschule in Bad Ischl studiert, war im Steirereck in Wien, in der Schweiz, in Amerika und Afrika „a bisserl unterwegs“. Auf seinen Wanderjahren hat er gelernt, sich „durchzubeißen“. Aber irgendwann zog es ihn wieder zurück an den Traunsee. „Man muss immer fortgehen, um die Heimat schätzen zu lernen“, sagt er ganz philosophisch. Hier am Traunsee fühle er sich wohl, könne er sich frei entfalten.

Für seine hochdekorierte Küche setzt er nicht auf „inflationäre Luxusprodukte, das braucht keiner“, sondern auf das, was die Region zu bieten hat. Hecht und Flussbarsch etwa. Da kauft er den ganzen Fang, wie er es in Afrika gelernt hat. Alles zu verarbeiten ist für Nagl eine Lebenseinstellung. Und so will er die österreichische Küche auch weiterentwickeln. Dabei blickt der Koch des Jahres auch über den Tellerrand und produziert zusammen mit einem Lebensmitteltechniker aus heimischen Gewächsen japanische Würzpasten wie Miso, Sojasauce oder Wasabi.

Am Abersee entsteht Schafsmilcheis

Christine und Sepp Eisl teilen Lukas Nagls Liebe für die Heimat, leben sie doch auf dem über 500 Jahre alten Erbhof der Familie am Abersee. Und da hat sich 1982 der 17-jährige Sepp etwas getraut. Er kaufte von seinem Ersparten zwei Schafe und ein paar Lämmer und stellte den Traditionsbetrieb auf Schafmilchwirtschaft um. Mittlerweile produzieren die Eisls nicht nur Schafskäse, Joghurt und Fruchtmolke. Bis 2017 umfasste das Sortiment 16 Produkte, die von der Familie in aufwendiger Handarbeit hergestellt wurden und dem Bio-Bauernhof über 100 Qualitätsauszeichnungen einbrachten.

Die alte Dampflok hinauf auf den Schafberg ist für viele der Inbegriff von Romantik. Foto: Lilo Solcher

Und dann hatten Vater und Sohn wieder eine Idee: Schafmilcheis. Die schmelzende Schleckerei gibt es inzwischen nicht nur in den klassischen Geschmacksrichtungen wie Schokolade und Vanille. Es gibt auch extravagante Kreationen wie Schafskäse-Honigsüß, Graumohn, Sesam-Dirndl oder Heidelbeer-Rosmarin. Probieren kann man das Eisl-Eis im 1. Bio-Schafmilcheissalon Österreichs in der Salzburger Getreidegasse und natürlich auch im Bio-Hofladen Eisl Wolke 7 in Farchen am Abersee

Die Schafbergbahn ist die steilste Zahnradbahn Österreichs

Von St. Wolfgang fahren die modernen Lokomotiven der Schafbergbahn in rund 35 Minuten hinauf auf den Berg. Sie überwinden in dieser Zeit eine Strecke von 5,85 Kilometern und einen Höhenunterschied von 1190 Metern. Damit ist die Schafbergbahn die steilste Zahnradbahn Österreichs. 1892 war der Bau der Bahn ein Abenteuer: Rund 350 Arbeiter schufteten auf der Baustelle, alles Material und auch die Verpflegung mussten mit mehr als 6000 Mauleseln auf den Berg geschafft werden. Die erste Lokomotive, die Anfang 1893 in Bad Ischl ankam, war in Einzelteile zerlegt und wurde mit Schlitten nach St. Wolfgang gebracht, wo sie zusammengebaut wurde.

Heute gehören die drei Originalmaschinen zu den ältesten noch in Betrieb befindlichen Zahnrad-Dampflokomotiven, und die einstündige Fahrt mit den Nostalgiezügen in den Sonnenuntergang ist für viele Romantik pur. Von der Bergstation aus schweift der Blick über die Berg- und Seenlandschaft, bis sich die Gipfel von Dachstein, Hochkönig und Watzmann im Blau des Horizonts verlieren. Bergsteigern eröffnen sich viele Wanderwege über Seen und Steige bis hin zur „Himmelspforte“, einer Felsspalte. Und wer gleich oben bleiben will, kann in Österreichs ältestem Berghotel übernachten – auf 1783 Metern Höhe.

Hallstatt überlässt nichts dem Zufall: Der Welterbeblick ist ausgeschildert. Foto: Lilo Solcher

Statt in die Höhe geht es in Hallstatt in die Tiefe. Die Salzwelten sind das älteste Salzbergwerk der Welt. Womöglich waren hier bereits vor 7000 Jahren Bergleute am Werk. Ganz sicher haben die Menschen, die vor 5000 Jahren hier lebten, schon Salz abgebaut. Vana in schmucker Bergwerksuniform, die roten Haare unter dem schwarzen Käppi, führt internationale Gruppen durch die historischen Stollen. Die 22-Jährige kommt aus der Gastronomie. Bergwerkführerin ist ihr Traumjob.



Tatsächlich meint man fast den Hauch der Geschichte zu spüren, wenn man mit der Hand über die grob behauenen Steinwände streift. Im „Bronzezeit-Kino“ wird der Arbeitsalltag im Salzbergwerk vor 3400 Jahren lebendig. Auf der 64 Meter langen Bergmannsrutsche sausen die Besuchenden selbst in Windeseile in die Tiefe.



Aus der Bronzezeit zurück ins 20. Jahrhundert und zu einem Produkt, das in vielen Hotels und Restaurants zu finden ist: Gmundner Keramik. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte vor 120 Jahren mit einem Hafnerhaus. Heute kommen aus der weltbekannten Manufaktur Teller, Tassen und Kannen mit den typischen Schlingen, Wellen oder Streifen, die durch „Flammen“ entstehen. Flammen, erklärt Barbara Bammer bei einer Führung, nenne man das Aufbringen eines wiedererkennbaren Musters auf Keramikteile, das von der Unesco 2021 zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Karin zeigt, wie es geht. Zwei Jahre hat die zierliche Frau mit den dunklen Haaren gelernt, heute ist sie eine von vier Flammerinnen, die das alte Handwerk noch beherrschen. Unglaublich, mit welcher Ruhe und Präzision sie die Muster aufbringt. Handarbeit in Perfektion. Dafür ist die Gmundner Keramik berühmt. Hier werden Unikate in Serie hergestellt.

115 Menschen arbeiten heute in den weitläufigen Werkstätten, drehen, glasieren, malen, flammen und brennen. Bei einer Führung durch die Hallen kann man ihnen über die Schulter schauen, sehen, wie die Brennöfen per Hand gefüllt werden und selbst eine Klangprobe machen. Wer einen Haarriss erkennen will, muss allerdings gute Ohren haben. An den nächsten Stationen werden die Gussformen mit einem Schwämmchen gesäubert, werden kleinste Fehler mit einem Skalpell korrigiert. Wer hier arbeitet, braucht Fingerspitzengefühl und scharfe Augen.