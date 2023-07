Österreich

vor 38 Min.

Wie fühlt es sich an, beim Ötztaler Radmarathon vier Pässe zu bezwingen?

Plus Die Muskeln brennen, die Füße krampfen: Warum tun sich jedes Jahr tausende Radler den Ötztalmarathon an, bei dem über 5000 Höhenmeter bewältigt werden müssen? Ein Selbstversuch.

Von Roland Wiedemann Artikel anhören Shape

Am Jaufenpass, mit 160 Kilometer in den Beinen, scheint die Grenzerfahrung noch ein gutes Stück entfernt zu sein. Der Tritt ist rund und die Atmung gleichmäßig. Und statt sich den Kopf mit unnötigen Fragen nach Sinn und Zweck der Schinderei zu zermartern, addiert das noch gut mit Sauerstoff versorgte Hirn die hinter einem liegenden Höhenmeter und kommt auf die Zahl 3.500. Läuft. Keine negativen Gedanken wegen der noch bevorstehenden Strapazen. Keine negativen Energien im Nieselregen, der sich auf dem Asphaltband durch den Südtiroler Bergwald als angenehme Abkühlung anfühlt. Und keine Zweifel, am Ende in Sölden nach rund 227 Kilometern und 5.500 Höhenmetern über die Ziellinie zu rollen und das heiß begehrte Finisher-Trikot des Ötztaler Radmarathons in Händen zu halten.

Knapp eine Stunde später in den nicht enden wollenden Serpentinen zum Timmelsjoch hoch, dem letzten von vier Pässen, ist es dann doch so weit. Noch einmal knapp 1800 Höhenmeter am Stück – der Monsteranstieg zum Schluss. Mit jeder Kehre zur Passhöhe auf 2509 Meter Höhe schmelzen die Kräfte. „Ausgeträumt?“ lautet provokant die Frage auf einem Plakat des Veranstalters am Straßenrand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen