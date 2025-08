Wenn künstliche Hüften im Takt quietschen: Der Ballermann der Briten erfindet sich neu

Malle ist für alle! Schon am Abflug-Gate des Flughafens treffen bierselige Mitglieder des FC Irgendwo im Team-Shirt, aufgekratzte Prosecco-Ladys auf dem Weg zum Junggesellinnen-Abschied und diese mittelalten, distinguierten Paare im Kaschmirpulli aufeinander. Alle haben ein Ziel: Mallorca, ihre Trauminsel. Und dann wäre da natürlich auch noch die Sport-Fraktion in Funktionskleidung, die zum Rennradeln oder Bergwandern nach Mallorca fliegt.

Wie unterschiedlich die Besucher ihren Inseltraum leben und was das mit einem Ort macht, wird in Calvia deutlich. Die Gemeinde gleich westlich von Palma hat ein gutes Dutzend Ortsteile, 60.000 Einwohner und 50.000 Gästebetten. „Malle für alle“ ist hier Programm. Calvia ist Mallorca im Kleinformat. Geboten ist alles, vom Briten-Ballermann in Magaluf bis zur Luxus-Marina von Portals Nous. Viele Deutsche haben ihre Ferienhäuser in Santa Ponsa und für Sportler liegen die Tramuntana-Berge direkt vor der Haustür.

Weil wirklich alle Gäste hier etwas finden, ist Calvia auch schon seit Jahrzehnten gut im Geschäft. Die Gemeinde gilt als die drittreichste Spaniens und tut einiges dafür, in dieser Spitzengruppe zu bleiben. Dass „Malle für alle“ bitte auch für die Mallorquiner gelten soll, haben Bewohner der Insel im vergangenen Jahr bei Demos gegen den wild wuchernden Tourismus deutlich gemacht. Beklagt wird vor allem, dass der Wohnraum auf der Insel knapp und teuer ist, weil lieber an Touristen vermietet wird. Calvia versucht, gegenzusteuern und baut in mehreren Ortsteilen Wohnungen und Häuser für Einheimische, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden. Demonstrationen gegen den Tourismus gab es in Calvia bisher nicht, sagt Bürgermeister Juan Antonio Amengual. Den Leuten sei klar, dass sie auf die Touristen angewiesen sind und schließlich könnten alle Seiten profitieren.

Calvia ist ein beschauliches Landstädtchen, das weit weg zu sein scheint vom Touri-Trubel an der Küste. Foto: Ulf Lippmann

Im zentralen Städtchen Calvia, das nur zehn Autominuten von der Küste und doch meilenweit weg ist vom Touri-Trubel am Strand, geht das Kleinstadtleben seinen gemächlichen Gang. Weißer Oleander blüht in der Hauptstraße, am kleinen Platz vor der Kirche gibt es eine nette Bar, die Läden verkaufen Lebensmittel, Eimer und Gartengeräte – weit und breit keine Souvenirs. Die Häuser sehen erfrischend „normal“ aus. Nicht herausgeputzt, nicht heruntergekommen.

Gleich hinter Calvia wird es wild. Die Serra de Tramuntana durchzieht Mallorca wie ein Rückgrat. Der Gebirgszug gehört zum Weltnaturerbe der Unesco. Hier trifft sich die Sportfraktion aus dem Flieger wieder, Radfahren und Wandern sind gerade in der Vor- und Nachsaison total angesagt. 1400 Hektar Land gehören zur Finca Galatzo, die die Gemeinde Calvia 2006 gekauft hat. Auf dem Gelände gibt es Wälder mit wilden Olivenbäumen, Mastixsträuchern, Aleppo-Kiefern und Steineichen. Außerdem wurden einige Flächen mit heimischen Bäumen aufgeforstet, eine alte Wasserversorgung, die bis auf die Mauren zurückgeht, wurde restauriert, und neben dem Hauptgebäude der Finca ist eine Unterkunft für Wanderer entstanden, die die Serra komplett durchqueren wollen. Bezahlt wurde das alles unter anderem mit den Einnahmen aus der Tourismusabgabe, die jeder Gast täglich an den Staat zahlt. Die Summe, die er für das Projekt zur Verfügung gestellt hat, habe zwar nicht ganz ausgereicht, aber die Gemeinde hat dann kurzerhand aus eigenen Mitteln aufgestockt.

Die Serra de Tramuntana beginnt gleich hinter Calvia. Der Gebirgszug gehört zum Weltnaturerbe. Foto: Ulf Lippmann

Einig sind sich alle auf Malle, dass es die Strände sind, die die Gäste anlocken. Doch die Zeiten, in denen man jedes Fleckchen Sand mit Liegen und Sonnenschirmen zugepflastert hat, sind vorbei. In der Bucht von Magaluf zum Beispiel wurden gerade neue Dünen angelegt und bepflanzt, und auch zahlreiche Palmen sollen dort schon bald für mehr Schatten und Naturnähe sorgen. Noch wirken die Dünengräser etwas mickrig und die Palmen kommen recht gerupft daher, aber schon im Hochsommer, spätestens im nächsten Jahr, könnte sich der Strand ganz anders präsentieren.

Der feinsandige Strand ist das größte Kapital von Magaluf und hat den Ort vor allem bei Briten seit Jahrzehnten bekannt und beliebt gemacht. Was den Deutschen ihr Ballermann, ist den Engländern Magaluf. Hochhaushotels und Appartementhäuser aus den 1960er bis 1980er Jahren bestimmen in der zweiten und dritten Reihe das Bild. Nicht richtig schön, aber auch nicht furchtbar hässlich. Um Schandflecken im Ort zu vermeiden, hat die Gemeinde bereits mehrere stillgelegte Hotels gekauft und abreißen lassen. Doch es bleiben noch genug Mittelklasse- und Budgethotels übrig, und in den Ladenzeilen auf dem Weg zum Strand locken zwischen Nagelstudio und Fisch-Spa quietschbunte Badetücher, aufblasbare Gummitiere und schräge Souvenirs.

Zurück zur Natur: Am Strand von Magaluf wurden im Frühling Dünen neu angelegt und Palmen gepflanzt, die allerdings noch etwas Zeit zum Anwachsen brauchen. Foto: Ulf Lippmann

In Magaluf können sich auch Normalverdiener ihren Urlaub leisten oder einen ausgelassenen Junggesellenabschied feiern. Dazu gehört auch und vor allem Party, Party, Party. In der Vorsaison ist der Ort fest in der Hand britischer Senioren. Der Windsor-Pub liegt im Souterrain eines eher unattraktiven Wohnblocks. Die Karaokemaschine und das günstige Bier dort ziehen aber feierfreudiges Partyvolk der Kategorie 60plus an. Es wird gesungen und getanzt, als gäbe es kein Morgen und wäre die Musik nicht so laut, könnte man bestimmt so manche künstliche Hüfte quietschen hören.

So richtig scharf ist man auf die Partytouristen – egal ob jung oder alt – eigentlich nicht mehr. Den Ruf als Partymetropole möchte man gern loswerden. Aber Geld bringen sie letztlich auch nach Calvia und haben es vor allem schon jahrzehntelang getan. Deshalb wird die Briten-Party nicht nur im Windsor-Pub bestimmt noch einige Jahre weitergehen.

Für die gewünschte neue Zielgruppe gibt es in der ersten Reihe an der umgestalteten Promenade schon einige schicke Beachclubs wie das „Nikki-Beach“. Alles ist hier schön und durchgestylt – sogar das Personal. Im Hochglanz-Ambiente können die Gäste bei cooler Musik vom DJ chillen. Wer nicht im Meer baden will, bleibt einfach im Club und präsentiert seine Designer-Bademode am zentralen Pool.

Gleich nebenan im Club „Bondi Beach“ gibt es einen noch cooleren Ort, um sich selbst groß rauszubringen – oder zum Affen zu machen: einen Pool mit Surfwelle. Unter Anleitung eines muskelbepackten und schwer tätowierten Profis können sich auch Normalos als Surfcracks versuchen. Den Wenigsten gelingt das, dafür bekommen diejenigen, die länger als 20 Sekunden durchhalten, schon mal Szenenapplaus von denen, die sich ihren Aperol-Spritz für 14 Euro schmecken lassen.

Im edlen Yachthafen Puerto Portals liegen Yachten, die man sonst nur aus der Klatschpresse kennt. Foto: Ulf Lippmann

Getränkepreise dürften nebensächlich sein für diejenigen, die wenige Kilometer weiter ihre Boote im Jachthafen von Portals Nous festmachen. Hier ist eher Malle für fast alle. Es liegen Boote vor Anker, die man sonst nur aus dem Kino oder aus der Klatschpresse kennt. Manche von ihnen kann man mieten. Eine 20-Meter-Jacht ist schon für rund 3150 Euro am Tag zu haben. Benzin und Kapitän kosten allerdings extra. Klar, dass es auch rund ums Hafenbecken eher hochpreisig ist. Ein Sterne-Restaurant, Luxusboutiquen und edle Bars sind genau richtig für die Kaschmir-Klientel. Die passenden Villen zu den Jachten gibt es natürlich auch in Calvia. Am besten zu sehen bei einem Bootsausflug entlang der zerklüfteten Küste. Millionenschwere Architektenträume mit riesigen Panoramafenstern erheben sich auf großen Rasenflächen oder direkt an der Steilküste. Malle für alle war noch nie so weit weg. Aber egal, ob man mit der Luxusjacht oder dem Gummiboot unterwegs ist, die Aussicht auf die Küste ist fantastisch.

Luxusvillen mit spektakulärer Aussicht sind vom Meer aus gut zu sehen. Foto: Ulf Lippmann

Um gute Aussicht ging es auch den ersten Bewohnern von Calvia, die sich vor über 3000 Jahren auf dem Berg Puig de Sa Morisca bei Santa Ponsa niedergelassen haben. Von hier oben konnten sie das Meer überblicken und sich nähernde Feinde früh entdecken. Die Spuren dieser uralten Wachtürme wurden ausgegraben und werden derzeit noch erforscht. Im Moment bietet sich das Gelände für einen Spaziergang zum Aussichtspunkt an, bei dem einiges über die Geschichte des Berges auf Schautafeln erklärt wird. Mittelfristig soll es der „Berg der tausend Geschichten“ werden. Geplant ist, Teile der Anlagen zu rekonstruieren und die Vergangenheit lebendig zu machen. Das kann noch etwas dauern, aber eins ist ziemlich sicher: Am Geld wird das Projekt nicht scheitern, denn das bringen die Gäste weiter nach Calvia – alle, ganz egal ob Partyrentner, Weitwanderer oder Multimillionär.

Der Autor recherchierte auf Einladung von VisitCalvia.

Kurz informiert Anreise: Flüge nach Mallorca bieten zahlreiche Fluglinien ab München und Memmingen an. Die Preise sind je nach Saison sehr unterschiedlich. Nach Calvia braucht man mit dem Auto rund eine halbe Stunde. Es gibt auch zahlreiche Busverbindungen vom und zum Airport.

Wohnen: Das Angebot an Unterkünften ist riesig, es empfiehlt sich jedoch, trotzdem zu reservieren. Gerade in den Ferien wird es schnell voll. In Magaluf gibt zum Beispiel das schön renovierte 4-Sterne-Hotel Melia-Calvia-Beach . Im Binnenland am Fuße der Serra de Tramuntana liegt das Castell Son Claret . Ein historisches Landgut, das zu einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel umgebaut wurde.

Essen: Im Restaurant Yara im Jachthafen von Portals Nous kocht der österreichische Küchenchef Simon Petutschnig japanisch-mediterrane Küche – und zum Sonntagsbrunch auch Wiener Schnitzel.

Erleben: Wer die Natur und Geschichte Mallorcas erleben will, kann die Finca Galatzo oder den Puig de Sa Morisca besuchen. Geführte Wanderungen bietet zum Beispiel Martin, der „mallorquinische Wikinger“ an.