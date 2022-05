New York hat neuen Dachterrassenpark am Hudson River

New York bekommt ein neues Ausflugsziel: den Dachterrassenpark "Pier 57". Er liegt direkt auf einer Landungsbrücke am Hudson River und bietet einen wunderbaren Ausblick auf Manhattan.

Auf dem Dach einer renovierten Landungsbrücke am Hudson River hat New York einen neuen Park. Die rund 8000 Quadratmeter große Grünanlage namens "Pier 57" bietet unter anderem Rasen, Blumen, Sitzbänke und eine Panorama-Aussicht über Manhattan und auf den Bundesstaat New Jersey auf der anderen Seite des Flusses.

In dem Gebäude darunter befinden sich unter anderem ein Restaurant und Büros des Tech-Konzerns Google. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche der nicht mehr genutzten und vielfach verfallenen Landungsbrücken an Gewässern in New York zu öffentlichen Parks umgewandelt worden.

