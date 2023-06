Polen

Warum eigentlich nicht mal nach Polen?

Plus In diesem Jahr feiern zwei charmante Städte interessante Jubiläen: Thorn und Bromberg. Nie gehört? Dabei gibt es dort viel zu entdecken. In einer der Städte wurde beispielsweise Nikolaus Kopernikus geboren.

Von Franziska Wolfinger

An Sommertagen hat er kaum eine ruhige Minute auf seinem Podest vor dem alten Thorner Rathaus. Zig Schülerinnen und Schüler umringen den berühmten Astronomen. Ist eine Klasse weg, kommt sicher bald die nächste. Nikolaus Kopernikus lockt sie in den warmen Monaten scharenweise nach Thorn. Er stammt aus der polnischen Kleinstadt, die in ihrer Bekanntheit weit hinter ihrem berühmtesten Sohn zurückliegt. Warum ein Besuch dort trotzdem lohnt – auch wenn man dem Grundschulalter bereits entwachsen ist.

Unter den rund zwei Millionen Touristinnen und Touristen jeden Alters, die jährlich Thorn besuchen, sind heuer wohl besonders viele wegen Kopernikus da. Denn die Stadt feiert den 550. Geburtstag des Astronomen, der das heliozentrische Weltbild begründet hatte – unter anderem mit einem großen Fest neben dem Kopernikus-Denkmal, einer Ausstellung mit wertvollen Kopernikus-Erstausgaben oder mit einer Konferenz an der Uni der Stadt, zu der auch fünf Nobelpreisträger kamen. Wer will, kann noch eine Runde im Kopernikus-Riesenrad drehen, das zum Jubiläum im Stadtpark errichtet wurde.

