Ein Zimmer am Atlantik in der Nähe von Lissabon

Zugegeben, von außen lässt das Tryp-Hotel in Caparica Mar bei Lissabon nicht vermuten, wie man sich dort tatsächlich als Gast fühlt – wie im Paradies nämlich. Vor allem dann, wenn draußen nicht 35 Grad gemessen werden, wenn die Strandpromenade nicht voller Touristen ist, sondern wenn die Stimmung einmal ganz anders ist. Wenn die Herbstwinde wehen, wenn die kilometerlangen Strände vor der Tür ganz einsam sind, und wenn man aber doch auch Tage hat, die man bei etwa 20 Grad in einer windgeschützten Ecke komplett an der frischen Luft verbringen kann.

Das Hotel Tryp in Caparica. Foto: Jana Tallevi

Das Beste kommt dann jedoch am Abend. Was Chef Luis Ramao mit seinem Koch Fabio Canelas im Restaurante Horizonte im Hotel zaubert, das ist alleine schon eine Reise wert. Köstliche Vorspeisen und Hauptgerichte aus frischem Fisch, direkt im Atlantik gefangen, den wunderbar milden portugiesischen Reis und den traditionellen Schwammkuchen in einer exklusiven Kreation, das beglückt bei jedem Wetter.

Und wem es an der Küste doch ein wenig langweilig wird: Die Stadt Lissabon mit ihrem internationalen Flair liegt nur 20 Minuten entfernt. Ein Städtetrip macht hier auch im Winter Spaß – oder in jener Jahreszeit, die sie an der portugiesischen Atlantikküste dafür halten.

Tryp by Wyndham Lisboa Costa da Caparica, Av. General Humberto Delgado 47, 2829-506 Costa da Caparica, Portugal, Tel. 0351/21-2918900, www.wyndhamhotels.com. DZ ab 80 Euro.

