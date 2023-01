Übernachten in Lissabon: In diesem Hotel arbeitet der gefragteste Koch der Stadt

Leckeres Essen und eine Rooftop-Bar mit dem wohl schönsten Digestif der Stadt: Im Hotel Mundial in Lissabon lässt es sich nicht nur gut übernachten.

Dass das Hotel Mundial in Lissabon schon 60 Jahre alt ist, das merkt man an der einen oder anderen Ecke. Doch das gut geführte Haus mit dem durchweg freundlichen Personal punktet mit etwas anderem: Kaum von einem anderen Punkt aus kann die Lissabonner Altstadt zu Fuß auf so kurzen Wegen erkundet werden.

Tritt man aus der Tür, so beginnt über eine Treppe rechter Hand das populäre Viertel Mouraria. In keinem anderen Teil der Stadt kommen so viele Nationalitäten zusammen. Wenige Schritte weiter kommt man von dort ins Quartier Alfama, bekannt für seine Fado-Bars und -Restaurants.

Die Rooftop-Bar öffnet das ganze Jahr über im Freien

Doch auch nach links gewandt, geht es vom Hotel aus schnell weiter. In nur wenigen Schritten ist man beim Elevador de Santa Justa, einer der Top-Attraktionen der Stadt. Und über die Rua Augusta ist man ebenso schnell am Tejo. Falls die Füße einmal wehtun: Direkt vor dem Hotel startet die berühmte Straßenbahnlinie 28 am Platz Martim Moniz, die in ihren bis zu 100 Jahre alten Wagen hügelauf- und abwärts fährt.

Außerdem beschäftigt das Mundial einen der gefragtesten Chefs von ganz Portugal, Vitor Sabral. Seine Kreationen gibt es im Restaurant Varanda do Lisboa im Hotel – und dazu den tollen Ausblick über die Altstadt. Den freilich gibt es noch ein Stockwerk höher, ganz oben im Mundial, auf einzigartige Weise. Die Rooftop-Bar öffnet das ganze Jahr über im Freien. Vielleicht der schönste Digestif, den es in der Stadt gibt.

Kontakt Hotel Mundial, Praca Martim Moniz 2, 1100-341 Lissabon, Tel. 00351/21 8842000, E-Mail: reservations1@phchotels.pt. DZ ab 90 Euro.

