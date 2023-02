Radfahren auf Mallorca

11:27 Uhr

Vom Amateur bis zum Profisportler: Warum Mallorca bei Fahrrad-Fans so beliebt ist

Plus Mallorca zählt im Frühjahr und Herbst zu den Lieblingszielen von Fahrrad-Fans. Auf einer Genießerrunde im Norden zeigt sich die Insel von einer eher unbekannten Seite.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Urs Weiss ist ein höflicher Mensch. Er lässt die Gruppe von eher mittelguten Radlern nur in Andeutungen spüren, dass er ein eingefleischter Bio-Biker, ein Rennradler ist. So werden in Zeiten des immer unübersichtlicher werdenden Fahrrad-Marktes die Zweirad-Strampler der alten Schule genannt. Bio-Biker sind die, die ohne Motor in die Pedale treten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen