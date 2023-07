Reise

06:15 Uhr

Budapest wird 150 – und hat sich ein schickes neues Viertel geschenkt

Plus Die Budapester Kunst- und Kulturszene ist in Bewegung. Ob Musik, Architektur oder Tanz: In der ungarischen Hauptstadt gibt es viel Neues zu entdecken.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Budapest – dieses kleine Wien, dessen Antlitz nur so vor K.-u.-k.-Kitsch strotzt, verändert sich. Wer vor der Corona-Pandemie das letzte Mal den Weg in die Donaumetropole fand, könnte nun so manche Neuheit entdecken. Die Stadt feiert heuer ihren 150. Geburtstag und beschenkte zu diesem Anlass sich mit architektonischen Highlights und neuen kulturellen Spielstätten.

1873 entstand aus Pest, Buda und – nicht zu vergessen – Obuda die Stadt Budapest. Viel öfter als diese Jahreszahl begegnet Besucherinnen und Besuchern der ungarischen Hauptstadt allerdings die Jahreszahl 1896. Damals feierten die Ungarn das Millenium, die Jahrtausendfeier der magyarischen Landnahme. Kaiser Franz-Joseph zeigte sich großzügig. Staatsoper, Kunstpalast, Heldenplatz – eine Vielzahl der schönsten und wichtigsten Gebäude der Stadt entstand rund um dieses Jubiläum. Zum 150. Geburtstag wurde und wird wieder gebaut, unter anderem im rund 200 Jahre alten Stadtwäldchen Liget.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen