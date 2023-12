Der Lüsnerhof in Südtirol: Ein Hotel in den Alpen mit einem Saunapfad

Am Lüsnerhof wird viel Wert auf den Kontakt zur Natur gelegt. Wer möchte, kann auch ein Reinigungsritual mit einer Schamanin erleben.

Es sind nicht sieben Berge, aber gefühlt 70 Kurven, hinter denen das Hochtal Lüsel liegt. Und noch einmal ein paar Kurven sind es vom Ortseingang zum Lüsnerhof. Das Hotel liegt aussichtsreich über dem Ort und fällt durch seine an einen Stadel erinnernde Holzoptik ins Auge.

In den großzügigen Zimmern und Suiten sorgen viel Zirbenholz und sanfte Farben für entspanntes Ambiente. Dazu kommt der freie Blick übers schöne Hochtal. Drinnen im Haus ist alles da, was das Urlauberherz begehrt. Viel freier Raum für die Gäste – auch ein Pool und mehrere Saunen. Draußen locken Badehäuser und ein in den Garten eingebetteter Schwimmteich. Dem Hausherrn liegt der Kontakt mit der Natur am Herzen.

Der Lüsnerhof hält etliche Nachhaltigkeitslabel

„Naturellness“ nennt Franz Hinteregger sein Konzept, bei dem es um Wohlbefinden durch und in der Natur geht. Dazu passt "der längste Saunapfad der Alpen". Hier wandert man im Bademantel zwischen Bachsauna, Infrarotgondel und dem kleinen Wasserfall, gönnt den Füßen Freiheit auf dem Barfußpfad und der Lunge viel Frischluft in der Natur. Wem das nicht reicht, der kann in der Schwitzhütte mit einer Schamanin eine Art Reinigungsritual erleben und sich danach wie neu geboren fühlen.

Der Lüsnerhof im Winter Foto: Hotel

Naturnah ist auch das Motto in der Küche, es gibt einen eigenen Gemüse-Acker, im Garten rund ums Hotel wachsen Beeren und Kräuter; Eier, Milch und Fleisch kommen aus der nächsten Umgebung. So viel Pioniergeist zahlt sich aus. Der Lüsnerhof hat etliche Nachhaltigkeitslabels und war 2021 Gewinner des Spa Star in der Kategorie Green Konzept.



Naturhotel Lüsnerhof, Rungger Str. 20, 39040 Luson, Tel. 0039/0472/413633, E-Mail: info@naturhotel.it, www.luesnerhof.it, Dreiviertelpension pro Person und Nacht in der Zirmsuite ab 175 Euro.

Lesen Sie dazu auch