Er schuf Kommissar Maigret: Lüttich erkunden auf Georges Simenons Spuren

Plus Die belgische Stadt Lüttich ehrt Georges Simenon – den Schriftsteller, der Kommissar Maigret erfand. Auf seinen Spuren lässt sich die Stadt entdecken.

Von Veronika Lintner

Wer hat das nur verbrochen? Wer war das? Die Stadtführerin Helene Bings, die gerade eine Gruppe durch Lüttichs Altstadt lotst, würde wohl am liebsten gleich in diesem Fall ermitteln. Tatort Rathausplatz: Sie haben dem ehrwürdigen Georges Simenon – eine Brille auf die Nase gesetzt! Also zumindest seinem Abbild, seiner Bronze-Statue am Lütticher Rathaus. Nun steht dieses Denkmal hier seit gut 20 Jahren, seit die Stadt den 100. Geburtstag des Schriftstellers feierte. Dieser Fleck ist sogar nach dem größten Romanhelden des Krimi-Meisters benannt: „Place du Commissaire Maigret“.

Ein Mann mit Hut und Pfeife sitzt da also bequem auf einer Bank – und ein Witzbold hat dieser Bronze ein billiges Brillengestell verpasst. Bings lacht. „Liège ist eben authentisch“, sagt sie und nimmt dem Autor höflich die Gläser ab, für ein Erinnerungsfoto. Wer hinter diesem Gag steckt, wird kein Kommissar mehr ermitteln können. Aber wer durch Lüttich streunt, ist Georges Simenon an jeder Ecke auf den Fersen. Hier ist der Schriftsteller geboren, hier bleibt er unvergessen – er und sein Krimi-Held, Kommissar Maigret.

