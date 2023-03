Frühbucherrabatt: Lohnt es sich, jetzt den Urlaub zu buchen?

Alles wird teurer und auch der Urlaub ist von den Preissteigerungen nicht gefeit. Ob sich in diesem Jahr Frühbucherrabatt überhaupt lohnt, lesen Sie hier im Artikel.

Der Frühling ist endlich da. Und das heißt: Der Sommer steht vor der Tür. Und damit auch die Urlaubsplanung. Egal ob Familien- oder Solo-Trip - so ein Urlaub kann ganz schön ins Geld gehen.

Nachdem nun auch die Zeit der Schnäppchenflüge vorbei ist, sollte der Sommerurlaub möglichst gut und früh geplant werden. Das gilt zumindest für diejenigen, die von Ferienzeiten abhängig sind. Ob sich ein Angebot für Sie lohnt, lesen Sie hier im Artikel.

Was ist Frühbucherrabatt?

Beim Frühbucherrabatt geben die Reiseveranstalter teilweise großen Nachlass auf ihre Reisen. Denn je früher der Urlaub gebucht wird, desto besser kann der Veranstalter planen.

Das bedeutet: Wer möglichst schon im Frühjahr seinen Sommerurlaub bucht, kann gute Angebote finden. Und das lohnt sich vor allem für Familien, die nur in den Schulferien Urlaub machen können. Denn wer außerhalb der gesetzlichen Ferien mit seinen schulpflichtigen Kindern Urlaub macht, kann unter Umständen ein Bußgeld kassieren.

Wer also einen Frühbucherrabatt findet, spart unter Umständen sogar bis zu 50 Prozent auf den Reisepreis. So heißt es zumindest von einigen Reiseanbietern. Der Vorteil der Angebote: Oftmals können Kinder zum Festpreis reisen. Das geht am besten bei Pauschalreisen.

Das Problem: Man legt sich früh auf einen Zeitraum und ein Reiseziel fest. Wer lieber spontan entscheiden will oder sich noch nicht so ganz sicher ist, wo die Reise hingehen soll, kann auch auf Last-Minute-Angebote setzen.

Urlaub 2023 mit Frühbucherrabatt - wo wird es besonders günstig?

Wie das Reiseportal reisereporter.de schreibt, wird der Familiensommerurlaub in diesem Jahr auf Mallorca am günstigsten. Dabei beruft sich das Portal auf das Buchungsportal Holidaycheck. Durchschnittlich kostet dort eine einwöchige Pauschalreise 3202 Euro für zwei Erwachsene und zwei schulpflichtige Kinder.

Etwas teurer ist laut reisereporter.de die kanarische Insel Gran Canaria. Dort schlägt der Familienurlaub mit durchschnittlich 3368 Euro zu Buche. An der türkischen Rivieria sind Sie mit 3488 Euro dabei.

Wie lange gilt der Frühbucherrabatt 2023?

Wie lange Sie auf Frühbucherrabatte setzen können, hängt von den Reiseveranstaltern ab. Wie das Portal reisereporter.de berichtet, gelten bei den Anbietern FTI und Dertour der 31. März als Stichtag.

Wie die Sprecherin des Deutschen Reiseverbands, Kerstin Heinen, gegenüber reisereporter.de sagte, gebe es bei den Veranstaltern einen internen Zeitpunkt, bis zu dem die Angebote mit Frühbucherrabatt gebucht werden können. Andere Veranstalter würden jedoch auf eine andere Variante setzen: So wird manchmal auch ein bestimmter Zeitraum vor Beginn der Reise festgelegt, bis zu dem der Frühbucherrabatt gilt.

Frühbucherrabatt oder Last-Minute?

Wer lieber spontan seinen Urlaub buchen will oder sich beim Reiseziel auch noch nicht festlegen will, kann auf Last-Minute-Angebote spekulieren. Denn diese können manchmal auch günstiger sein als die Angebote für Frühbucher. Doch eine Garantie dafür, dass Sie wirklich ein Last-Minute-Angebot schnappen, gibt es keines.

Wer flexibel Urlaub nehmen kann und nicht auf die Schulferien angewiesen ist, kann jedoch gut auf Last-Minute-Angebote setzen. Noch günstiger wird es, wenn die An- und Abreise nicht auf ein Wochenende fallen.