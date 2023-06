So wird Ihr Hund mit Sicherheit ein Gipfelstürmer

Wie erhält mein Hund Kondition? Ab welchem Alter sind Hunde für Bergtouren geeignet? Wie quere ich eine Kuhweide mit Hund? Die wichtigsten Tipps für eine Bergtour.

Diese Luft. Und dann das Panorama. Berge sind einfach himmlisch. Noch mehr Spaß macht die Bergtour, wenn der Vierbeiner mit von der Partie ist. Geht’s die ersten Male gemeinsam hoch hinaus, gilt für ihn dasselbe wie für uns Menschen: Auf die Vorbereitung kommt es an. Wer mit dem Wandern im Team mitsamt Hund(en) beginnen möchte, sollte das eine oder andere beachten. Das sind die wichtigsten Tipps für eine Bergtour mit Pfoten.

Der wichtigste Rat lautet: klein anfangen. Für den Hund gilt das Gleiche wie für den Menschen. Wer das Pensum step by step anpasst, bleibt nicht nur mit Spaß dabei, sondern auch gesund. Und darum geht es doch. Wann ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um in das gemeinsame Outdoor-Sportprogramm einzusteigen? Die Tierärzte und Ernährungsexperten von Happy Dog raten: „Hunde sollten weitestgehend ausgewachsen sein. Denn bei Welpen sind Sehnen und Bänder noch nicht vollständig entwickelt. Ab einem Alter von ein bis zwei Jahren können sich Hundehalter und Hundebesitzerinnen an längere Strecken herantasten, um die für den Bergsport wichtige Ausdauer und Kondition zu trainieren“, empfiehlt Tierärztin Andrea Göbel. „Je größer der Hund einmal wird, desto länger sollte man damit warten.“

Die Pfoten sollten an unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten gewöhnt werden. Foto: Adobe Stock

Kondition bekommen Hunde bei flotten Walking-Runden

Kondition und Ausdauer lassen sich zu Hause bei ausgiebigen Spaziergängen oder flotten Walking-Runden trainieren. Mindestens zehn Kilometer am Stück sollten für Hunde ganz easy zu schaffen sein, ehe es nach oben geht. Je unterschiedlicher der Untergrund, umso besser. So gewöhnen sich die Pfoten nach und nach an Schotter, Wurzelwege und Co.

Um mit längeren Trainingstouren zu starten, sollten Hunde nicht nur weitestgehend ausgewachsen sein, sondern auch gut an der Leine laufen können. Ab etwa einem Jahr wissen selbst stürmische Exemplare, wie das geht. Auch wenn das freie Austoben noch so reizt. Die Konsequenzen können in den Bergen noch viel gravierender sein. Vor allem entlang beweideter Almwiesen heißt es: Obacht geben. Am besten führt man seinen Hund mit größtmöglichem Abstand auf der der Herde abgewandten Seite vorbei und behält ihn nah bei sich. Nur im Falle eines Falles sollte der Hund abgeleint werden, da er viel schneller und wendiger ausweichen kann als der Mensch.

Trittsicherheit erhalten Hunde beim Balancieren

Wer brav Schritt hält, hat sich zwischendrin auch eine Belohnung verdient. Gut geeignet sind softe Snacks, die sich leicht kauen lassen, dem Hund bekannt sind und gut vertragen werden. Gerade bei höherer Belastung reagieren manche Hunde mit einem sensiblen Magen.

Lesen Sie dazu auch

Auch Hunde können Trittsicherheit üben. Bei der Vorbereitung lassen sich solche Snacks prima für ein paar Balance- und Kletterübungen auf Baumstämmen nutzen. Selbst leichte Touren führen manchmal über wackelige Brücken, über Gitter oder durch ein Bachbett, das auf schmalen Stegen überquert werden muss.

Wenn die erste gemeinsame Bergtour ansteht, ist ein Blick aufs aktuelle Wetter Pflicht. Neben der eigenen Verpflegung gehören ein Wasserspender, ein Erste-Hilfe-Set für Hunde, eine Wanderkarte, Telefonnummern von Tierärzten in der Nähe und natürlich die Lieblings-Bergleckerlis für unterwegs ins Gepäck. Die gibt es als Belohnung, aber auch in Situationen, in denen Aufmerksamkeit und Gehorsam gefragt ist.

Die ersten Touren mit Hund sollten nicht zu anspruchsvoll sein

Die ersten Touren sollten nicht zu anspruchsvoll und das Gefälle nicht zu steil sein. Rund 250 bis 300 Höhenmeter sind pro Stunde gut zu schaffen. Ein Aufstieg von zwei Stunden ist für die ersten Male ausreichend. Um die Gelenke zu schonen, geht’s idealerweise per Bergbahn hinunter zum Ausgangspunkt. Spezielle Joggingleinen sind länger, meist auch flexibler als normale Leinen und verfügen über leichtere Verschlüsse. Der integrierte Bauchgurt entlastet beim Wandern die eigenen Arme und bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine Wasserflasche, Leckerlis und andere kleine Gegenstände (zum Beispiel Schlüssel, Handy, Erste-Hilfe-Set) sicher am Gurt zu befestigen. Bauchgeschirre (zum Beispiel von Trixi) eignen sich aufgrund der geringeren Verletzungs- und Erstickungsgefahr besser als Halsbänder. Das Tragen eines passenden Brustgeschirrs sollte man vorher auf den normalen Gassirunden üben. Gut zu wissen: Die Bergrettung ist europaweit unter der Notrufnummer 112 zu erreichen.