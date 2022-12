Reise

12:00 Uhr

Silvester in Kapstadt: Nach dem Feuerwerk kommt die Karnevalsfeier

Das geht noch lauter: Bei der „Tweede Nuwe Jaar“-Prozession in Kapstadt treten Musikformationen gegeneinander an.

Plus In Kapstadt feiert man Neujahr nicht nur mit Feuerwerk. Am Abend des 2. Januar geht die Party weiter - noch farbiger und lauter. Denn dann treffen sich 100.000 Menschen auf den Straßen.

Von Helge Bendl

Zur blauen Stunde nach Sonnenuntergang, wenn sich der Vorhang der Nacht über die bonbonbunt schönen Häuser senkt, kommt das historische Viertel Bo-Kaap eigentlich zur Ruhe. An normalen Tagen hört man hier, mitten in Kapstadt, dann nur noch ab und an Schritte auf dem Straßenpflaster. Hinter den gekippten Fenstern plärren die Fernseher. Und das Herz des Quartiers schlägt sanft, fast unhörbar und ganz regelmäßig wie das eines Menschen, der sich schlafen legt.

