Reise

08.08.2022

Urlaub auf Sardinien: Endlich wieder dolce vita!

Von Tresnuraghes bis Alghero an der sardischen Küste entlang. Neben Atemberaubenden Klippen bietet Sardinien Kultur zum nebenbei mitnehmen.

Plus Die italienische Insel Sardinien begeistert mit seiner Kultur im Vorbeigehen, mit seiner Nicht-Touristigkeit und der Atmosphäre, die über der ganzen Insel zu liegen scheint.

Von Marlene Volkmann

Der Sound von Sardinien sind die Heuschrecken. "Chchch" kommt es aus allen Ecken. Als hätte man einen Schwarm munter krakeelender Wellensittiche, sind sie in allen Orten entlang der sardischen Küste immer zu hören. Neben den "cavallette" ist die Hitze in diesem Sommer eine der großen Herausforderungen, unter denen der Stiefel von Europa leidet. Konstant sind es über 30 Grad, vom Himmel knallt die Sonne herab. Vielleicht erscheint auch deswegen die Innenstadt von Tresnuraghes ein bisschen wie in einem Westernfilm, es gibt sogar Menschen, die auf Stühlen oder Bänken sitzen und auf die Straßen schauen. Trist wirkt der Ort dabei aber nicht, nur ein bisschen, als würde er sich vor der Hitze drinnen verstecken.

