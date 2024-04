Gardasee-Urlaub mit dem Auto: Diese Autofähren gibt es

Mit der Autofähre quer über den Gardasee. Schiffsfahrten sind für die Reise mit dem Fahrzeug beliebt, denn sie sparen vor allem Zeit.

Mit seinen mehr als 50 Kilometern Länge und bis zu 16 Kilometer Breite hat es der Gardasee größentechnisch in sich. Gut, dass es für alle Reisenden, die mit dem Auto unterwegs sind, Autofähren gibt. Sie verbinden das West- mit dem Ostufer und umgekehrt und machen es möglich, wichtige und sehenswerte Orte an einem der beliebtesten europäischen Seen zeitsparend zu erkunden. Dieser Artikel führt alle Autofähren auf, die es vor Ort gibt und zeigt, was es mit diesem Reisemittel zu beachten gilt.

Wie lange fährt man um den Gardasee mit dem Auto?

Der Gardasee hat viel zu bieten: schöne Ortschaften, zahlreiche Ausflugsziele wie Freizeitparks und auch den ein oder anderen Geheimtipp. Viele Besucher von weiter weg reisen mit dem Flugzeug an, andere nehmen eine der Zugverbindungen zum Gardasee und wieder andere vertrauen auf das Auto. Mobil zu sein, ist demnach nicht schwer. Doch gerade, wenn viele Besucher unterwegs sind, kann es auf den Straßen schnell voll werden.

Um manche Ausflugsziele zu erreichen, dabei Zeit zu sparen und Nerven zu schonen, ist es möglich, gewisse Strecken mit dem Fahrzeug zurückzulegen. Will man beispielsweise eine der schönsten Radtouren bewältigen oder zieht es einen zum Wandern oder Tauchen, greifen nach wie vor viele Urlauber auf das Auto zurück.

Wie die Informationsseite gardasee.de schreibt, dauert es mit dem Auto bis zu vier Stunden, möchte man die fast 160 Kilometer um den See herum fahren. Eine Abkürzung kann da eine der Autofähren darstellen.

Fähre am Gardasee: Welche Verbindungen gibt es?

Am Gardasee ist es möglich, sich selbst ein Boot zu mieten. Soll jedoch das Auto mit übersetzen, muss auf eine der Autofähren, italienisch "traghetto", rund um den Gardasee zurückgegriffen werden. Folgende Verbindungen stehen dafür laut der Verwaltung der öffentlichen Schifffahrtsdienste auf dem Gardasee, Gestione Governativa Navigazione Laghi, zur Verfügung:

Torri del Benaco - Maderno: Diese Fähre verbindet das West- mit dem Ostufer und umgekehrt. Die Fahrtzeit beträgt rund 25 Minuten.

Limone - Malcesine : Diese Fähre verkehrt weiter im Norden des Gardasees und verbindet ebenfalls die gegenüberliegenden Ufer. Die Fahrtzeit beträgt 30 Minuten.

Die Betreiber empfehlen, sich rund 20 Minuten vor Abfahrt zum Fahrkartenschalter zu begeben. Diese würden sich in der Nähe der Häfen befinden. Sollte es vor Ort keinen Fahrkartenschalter geben, könne man das Ticket auch ohne zusätzliche Kosten an Bord kaufen. Menschen mit Behinderung könnten ihr Ticket grundsätzlich ohne Aufpreis direkt an Bord kaufen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass es gerade im Sommer und an Feiertagen längere Warteschlangen geben könnte.

Gut zu wissen: Es gibt auch Personenfähren sowie einige Schifffahrten auf dem Gardasee, die sich lohnen.

Was kostet die Autofähre über den Gardasee?

Die Autofähre Torri del Benaco - Maderno kostet laut Gestione Governativa Navigazione Laghi mit Stand April 2024 für einen Einzelfahrschein:

Auto mit 3,5 Meter Länge: 10,70 Euro

mit 3,5 Meter Länge: 10,70 Euro Camper: 21,30 Euro

jeder zusätzliche erwachsene Passagier: 6,50 Euro

Kinder im Alter von vier bis elf Jahren: 3,60 Euro

Die Preise für die Autofähre zwischen Limone und Malcesine belaufen sich auf:

Auto mit 3,5 Meter Länge: 9,50 Euro

mit 3,5 Meter Länge: 9,50 Euro Camper: 20,10 Euro

jeder zusätzliche erwachsene Passagier: 6,50 Euro

Kinder im Alter von vier bis elf Jahren: 3,60 Euro

Übrigens: Sollte es zu einem Notfall kommen, sollten man die geltenden Notrufnummern kennen.